L’administration Trump impose deux entrées à une bibliothèque à cheval sur la frontière

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Relations canado-étatsuniennes L’administration Trump impose deux entrées à une bibliothèque à cheval sur la frontière

Basile Mermoud

25.10.2025

Dans une petite ville pittoresque sur la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, des pelles mécaniques s'affairent, sous un ciel lourd de pluie, à redonner accès aux Canadiens à une bibliothèque transfrontalière, après une décision de l'administration Trump de mettre fin à son statut d'exception.

L'accès privilégié des Canadiens à la bibliothèque Haskell avait déjà été mis à mal par le durcissement des contrôles aux frontières à la suite des attaques du 11 septembre aux Etats-Unis. 
L'accès privilégié des Canadiens à la bibliothèque Haskell avait déjà été mis à mal par le durcissement des contrôles aux frontières à la suite des attaques du 11 septembre aux Etats-Unis. 
AFP

Agence France-Presse

25.10.2025, 08:59

25.10.2025, 09:05

Durant plus d'un siècle, les Canadiens de Stanstead ont utilisé la porte d'entrée de la bibliothèque située en territoire américain sans avoir à passer par la douane, une dérogation que l'administration de Donald Trump a supprimée en mars.

«C'est la fin de quelque chose», affirme aujourd'hui la présidente du conseil d'administration de la Bibliothèque Haskell, Sylvie Boudreau, les pieds posés sur la ligne noire démarquant la frontière canado-américaine, tracée sur le sol de l'édifice. «Lorsque l'annonce a été faite (...) il y avait beaucoup, beaucoup de colère des deux côtés», ajoute-t-elle.

Propos de Reagan «déformés». «Comportement scandaleux» - Le torchon brûle entre Trump et le Canada

Propos de Reagan «déformés»«Comportement scandaleux» - Le torchon brûle entre Trump et le Canada

L'accès privilégié des Canadiens à la bibliothèque Haskell avait déjà été mis à mal par le durcissement des contrôles aux frontières à la suite des attaques du 11 septembre aux Etats-Unis, puis avait presque disparu en raison des mesures sanitaires durant la pandémie de Covid-19.

À cheval entre les Etats-Unis et le Quebec, la bibliothèque propose des livres dans les deux langues: le français et l’anglais.
À cheval entre les Etats-Unis et le Quebec, la bibliothèque propose des livres dans les deux langues: le français et l’anglais.
AFP

Mais c'est finalement l'administration de Donald Trump qui a mis fin en mars au symbole d'unité canado-américaine de cette petite ville de quelque 2.800 habitants, avec ses grandes maisons victoriennes entourées d'amples porches de bois, située à une heure et demie au sud de Montréal.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) interdit désormais aux Canadiens d'utiliser les quelques mètres de trottoir en sol américain donnant accès à la bibliothèque, en raison, selon lui, de «l'augmentation continue des activités transfrontalières illicites».

«Toujours unis»

La décision a ébranlé les riverains des deux côtés de la frontière. Jonas Horsky, un Franco-Américain de 41 ans qui fréquente la bibliothèque d'architecture victorienne pour son contenu bilingue, se dit «nostalgique».

«On a toujours été unis, on s'est toujours rendu visite, mais maintenant on a notre passeport avec nous. Ce n'était pas comme ça avant», affirme l'homme en tenue décontractée venu en voiture depuis Derby Line, dans l'Etat frontalier du Vermont.

Dès que les «Américains sont prêts». Le Canada se dit prêt à reprendre les négociations commerciales

Dès que les «Américains sont prêts»Le Canada se dit prêt à reprendre les négociations commerciales

Pour la Canadienne Erica Masotto, surveillante au lycée anglophone de Stanstead, il est «étrange» de devoir entrer par ce qui était autrefois la sortie de secours de la bibliothèque. «C'est le symbole» qui dérange, dit-elle. «Pourquoi cette méfiance tout à coup?»

«Plus jamais la même»

Cet accroc aux relations entre le Canada et les Etats-Unis reflète la nouvelle réalité entre les deux pays. Après des menaces d'annexer son voisin du Nord, Donald Trump a lancé dès son retour à la Maison Blanche une guerre commerciale avec le Canada, qui dure depuis des mois. Jeudi, il a soudainement décidé de rompre les négociations commerciales entre les deux pays.

Mireille Mathieu. «Être comparée à cette grande dame a été le plus beau des compliments»

Mireille Mathieu«Être comparée à cette grande dame a été le plus beau des compliments»

La veille, le Premier ministre Mark Carney avait martelé son nouveau leitmotiv: «Notre relation avec les États-Unis ne sera plus jamais la même». Ces tensions dans les hautes sphères politiques ont un impact sur le quotidien. L'agence canadienne de statistiques notait en juin un «changement notable» des habitudes de voyages des Canadiens, avec une «baisse marquée» des visites aux Etats-Unis.

Des ouvriers travaillent à la construction d’une deuxième entrée, côté canadien. 
Des ouvriers travaillent à la construction d’une deuxième entrée, côté canadien. 
AFP

Marc Samson, un retraité à la chevelure argentée venu chercher sa femme qui travaille à la bibliothèque Haskell, confirme ce que disent les chiffres. «On ne va plus aux Etats-Unis», qui sont pourtant à un jet de pierre. Les résidents transfrontaliers se disent néanmoins confiants que la rupture n'est que temporaire.

«J'imagine que si le gouvernement change de l'autre côté de la frontière, ça va revenir», glisse M. Samson. Pour la bibliothèque, «c'est seulement une fin physique», se dit, convaincue, Sylvie Boudreau. «Au point de vue des gens, de l'amitié, de l'unité, le sens de la communauté, ça, ça s'est renforcé avec ce qui est arrivé.»

Les plus lus

L’administration Trump impose deux entrées à une bibliothèque à cheval sur la frontière
Julia Scheib écrase la 1ère manche, Lara Gut-Behrami devra accélérer
La meurtrière de Lola condamnée à la perpétuité incompressible
Donald Trump en route pour l'Asie, où il rencontrera Xi Jinping
«Le nombre de personnes qui se sont fait traiter de Passe-Partout…»
«Elle était une figure maternelle pour le pays» : la Reine Mère de Thaïlande s’est éteinte