Trump invalide les grâces présidentielles de «Biden l'endormi»

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les grâces préventives accordées par son prédécesseur Joe Biden à plusieurs bêtes noires des républicains n'étaient pas valables, des déclarations aux conséquences juridiques incertaines.

Donald Trump a affirmé que les grâces de "Joe Biden l'endormi" avaient été faites par «stylo automatique». (Archives) KEYSTONE

Agence France-Presse Barman Nicolas

Quelques heures avant de céder le pouvoir, le 20 janvier, Joe Biden avait accordé une série de grâces préventives à des élus ou des fonctionnaires, pour les protéger de «poursuites judiciaires injustifiées et politiquement motivées».

Il avait notamment accordé sa protection à l'ancien chef d'état-major, le général Mark Milley, à l'ex-architecte de la stratégie de la Maison Blanche contre le Covid-19, le Dr Anthony Fauci, ainsi qu'aux élus et fonctionnaires ayant participé à une commission d'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

«Joe Biden l'endormi»

«Les grâces que Joe Biden l'endormi a accordées à la commission non-élue de voyous politiques, et à bien d'autres, sont par la présente déclarées NULLES, NON AVENUES ET SANS EFFET», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social dans la nuit de dimanche à lundi.

Le président américain a accusé sans fondement les membres de la commission sur le 6 janvier d'être responsables de leurs propres grâces, à l'insu de Joe Biden, et a affirmé qu'ils étaient «sujets à une enquête au plus haut niveau».

Les implications juridiques de ces affirmations n'étaient pas claires dans l'immédiat.

Des grâces faites par «stylo automatique»

Sans avancer de preuves, Donald Trump a par ailleurs affirmé que ces grâces avaient été faites par «stylo automatique».

Le milliardaire avait auparavant posté sur sa plateforme un mème représentant la signature de son prédécesseur démocrate réalisée à l'aide d'un bras automatique armé d'un stylo, suggérant que Joe Biden ne signait pas lui-même ses décisions.

Donald Trump, qui a juré de se «venger» de ses adversaires politiques, avait fustigé le jour de son investiture des grâces accordées à des personnes «très, très coupables de crimes très graves».