Le président américain Donald Trump a estimé mardi que son homologue russe Vladimir Poutine voulait la paix en Ukraine. Il y a quelques jours, le milliardaire républicain avait émis des doutes sur les intentions du maître du Kremlin.

«Je pense qu'il le veut», a répondu le président américain à un journaliste d'ABC qui lui demandait s'il pensait que Vladimir Poutine souhaitait mettre un terme au conflit en Ukraine.

«Je pense que son rêve était de s'emparer de tout le pays», mais, «à cause de moi, il ne va pas le faire», a ajouté le républicain, qui célébrait mardi les 100 jours de son retour à la Maison-Blanche.

Egalement interrogé pour savoir s'il faisait confiance au maître du Kremlin, Donald Trump a répondu: «Je ne fais pas confiance à beaucoup de monde».

De 24 heures à 100 jours

Le président américain avait pourtant exprimé des doutes samedi quant à la volonté de Vladimir Poutine d'y mettre un terme après de nouvelles frappes russes qui ont fait des victimes civiles en Ukraine.

«Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages, ces derniers jours. Cela me fait penser que, peut-être, il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade, et alors il faut faire autrement», avait-il écrit sur son réseau social Truth Social.

Le milliardaire, qui avait promis de régler le conflit en 24 heures, appelle Kiev et Moscou à conclure un accord de paix, trois ans après le début de l'offensive russe ayant fait des dizaines de milliers de morts civils et militaires.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, il a entamé un rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine, mais a échoué jusqu'ici à obtenir des concessions majeures de la part de Moscou.