Trump retourne sa veste sur l’Ukraine: «la Russie est un tigre de papier»

Donald Trump, changeant abruptement d'approche face au conflit en Ukraine, a jugé mardi que Kiev pourrait «regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin» face à la Russie.

President Donald Trump addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Angelina Katsanis) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Cela fait trois ans et demi que la Russie mène sans direction claire une guerre qu'une Vraie Puissance Militaire aurait remportée en moins d'une semaine», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, estimant que le pays de Vladimir Poutine «ressemblait beaucoup à un tigre de papier».

Donald Trump avait sèchement lancé en début d'année au président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il n'avait «pas les cartes en main», et l'avait appelé par la suite à faire des «échanges de territoire».

Après avoir vu le chef d'Etat ukrainien à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le républicain estime désormais que «avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et en particulier de l'Otan, c'est tout à fait une option de revenir aux frontières d'où ce conflit a débuté».

«Poutine et la Russie ont de GROS problèmes économiques et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir», a encore jugé le président américain, dans ce long message publié sur Truth Social.

«Dans tous les cas, je souhaite le meilleur aux deux pays. Nous allons continuer à fournir des armes à l'Otan pour que l'Otan en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tout le monde!», a-t-il écrit en conclusion.