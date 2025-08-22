Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi le lancement d'une procédure qui pourrait conduire, à terme, à la mise en place de nouveaux droits de douane sectoriels, cette fois sur l'ameublement. Le taux n'a pas encore été fixé.

Donald Trump veut désormais taxer l'ameublement importé aux Etats-Unis (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Je suis heureux d'annoncer sur nous allons lancer une importante enquête concernant les droits de douane sur les meubles entrants aux Etats-Unis. Dans les cinquante prochains jours, l'enquête sera réalisée et ces meubles taxés à un taux qui reste encore à déterminer», a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Outre les droits de douane appliqués sur tous les produits entrant aux Etats-Unis et ceux, plus élevés visant les produits en provenance des 90 principaux partenaires commerciaux du pays, le président américain a d'ores et déjà ciblé plus spécifiquement un certain nombre de secteurs, qu'il estime être stratégiques ou d'importance pour l'économie américaine.