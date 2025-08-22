  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Trump lance une procédure pour taxer l'ameublement

ATS

22.8.2025 - 23:29

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi le lancement d'une procédure qui pourrait conduire, à terme, à la mise en place de nouveaux droits de douane sectoriels, cette fois sur l'ameublement. Le taux n'a pas encore été fixé.

Donald Trump veut désormais taxer l'ameublement importé aux Etats-Unis (archives).
Donald Trump veut désormais taxer l'ameublement importé aux Etats-Unis (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.08.2025, 23:29

23.08.2025, 07:09

«Je suis heureux d'annoncer sur nous allons lancer une importante enquête concernant les droits de douane sur les meubles entrants aux Etats-Unis. Dans les cinquante prochains jours, l'enquête sera réalisée et ces meubles taxés à un taux qui reste encore à déterminer», a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Outre les droits de douane appliqués sur tous les produits entrant aux Etats-Unis et ceux, plus élevés visant les produits en provenance des 90 principaux partenaires commerciaux du pays, le président américain a d'ores et déjà ciblé plus spécifiquement un certain nombre de secteurs, qu'il estime être stratégiques ou d'importance pour l'économie américaine.

Les plus lus

Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Souverainistes radicaux : 299 Suisses visés par de faux mandats d'arrêt
Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
Certaines erreurs peuvent coûter beaucoup d'argent à l’heure de la retraite
Après le 20h00 de France 2, Anne-Sophie Lapix rejoindra M6 et RTL à la rentrée
Corps retrouvés dans la Seine : un homme soupçonné d'être l'auteur des quatre meurtres