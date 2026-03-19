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L'Iran frappe le Qatar Trump menace: Si l'Iran «décide imprudemment d'attaquer un pays innocent...»

ATS

19.3.2026 - 01:44

Le président américain Donald Trump a menacé de cibler les champs gaziers iraniens si Téhéran ne cesse pas ses attaques contre le Qatar, deuxième exportateur de GNL. Les frappes iraniennes ont à nouveau fait grimper les cours du pétrole jeudi.

Le président américain Donald Trump a menacé de cibler les champs gaziers iraniens si Téhéran ne cesse pas ses attaques contre le Qatar.
Le président américain Donald Trump a menacé de cibler les champs gaziers iraniens si Téhéran ne cesse pas ses attaques contre le Qatar.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.03.2026, 01:44

19.03.2026, 07:22

Si l'Iran «décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar», alors «les Etats-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant», a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Le président américain a confirmé qu'Israël était à l'origine de l'attaque mercredi contre la partie iranienne de ce site gazier en mer du golfe Persique, dont l'autre partie est exploitée par le Qatar. Les Etats-Unis «ne savaient rien» de cette attaque, a assuré M. Trump.

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En représailles, l'Iran s'en est pris mercredi au complexe gazier qatari de Ras Laffan, plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde. Cela a de nouveau été le cas jeudi.

«Dommages considérables»

La compagnie énergétique publique du Qatar, QatarEnergy, a fait état de «dommages considérables» causés à l'aube sur ce site. Les incendies provoqués par l'attaque ont été maîtrisés en début de matinée, selon le ministère de l'intérieur. Aucune victime n'a été signalée.

Le Qatar est le deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) derrière les Etats-Unis et Ras Laffan son premier site de production de GNL. Déjà mercredi, ce site avait subi des dommages «considérables» dans une attaque attribuée à l'Iran.

Aux Emirats arabes unis, Abou Dhabi a fermé un complexe gazier après la chute de débris de missiles interceptés.

Le ministère des affaires étrangères du Qatar a déploré que ces attaques dans la région «ont franchi toutes les lignes rouges en ciblant des civils, des installations civiles et vitales».

Ce nouvel épisode dans la guerre déclenchée le 28 février par l'offensive américano-israélienne sur l'Iran a de nouveau fait grimper le prix pétrole, poussant le baril de Brent au-delà des 112 dollars.

Ryad menace

Les craintes d'une régionalisation du conflit à tout le Moyen-Orient s'accentuent, l'Arabie saoudite ayant souligné jeudi se «réserver le droit» de répliquer militairement à l'Iran, qui cible régulièrement le pays avec des drones et des missiles.

Le blocage par l'Iran du détroit stratégique d'Ormuz, par où circule d'ordinaire 20% du pétrole et du gaz mondiaux, reste au coeur de l'attention.

C'est au sud de ce passage, dans le golfe d'Oman, qu'un navire a de nouveau été touché jeudi par un «projectile inconnu», selon l'agence maritime britannique UKMTO. Un incendie s'est déclenché à bord du bateau. Un autre navire a été touché au large de Ras Laffan, selon l'UKMTO.

Réunie en urgence à Londres, l'Organisation maritime internationale (OMI) doit demander jeudi la mise en place d'un couloir maritime sécurisé pour évacuer les bateaux bloqués dans le golfe Persique. L'organe onusien chargé de la sécurité en mer estime que 20'000 marins patientent actuellement à bord de 3200 bateaux près du détroit d'Ormuz.

Appel de Macron

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi à un moratoire concernant «les infrastructures civiles», notamment énergétiques, après un échange avec Donald Trump et l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.

«Les populations civiles et leurs besoins essentiels, ainsi que la sécurité des approvisionnements énergétiques, doivent être préservés de l'escalade militaire», a-t-il souligné.

En presque trois semaines, la guerre a fait plus de 2200 morts, selon les autorités, essentiellement en Iran et au Liban, deuxième principal front de guerre, où s'affrontent le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah et Israël.

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