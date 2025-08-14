L'IA d'Elon Musk le désigne comme le plus grand criminel de Washington - et c'est justement Donald Trump qui appelle la Garde nationale dans la capitale pour lutter contre le crime. Le président menace de faire subir le même sort à d'autres villes gouvernées par des démocrates. Il en a l'expérience.

La capitale sous contrôle : Trump met la police locale sous tutelle Selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, « environ 850 agents fédéraux » ont été déployés dans la capitale, où ils ont procédé à 23 arrestations. Photo: KEYSTONE Le dimanche 10 août, Donald Trump avait sommé les sans-abri de quitter Washington «immédiatement», affirmant que le gouvernement leur proposerait un hébergement — mais précisant que celui-ci se trouverait « loin » de la capitale. Photo: KEYSTONE Un avis émis par le bureau du maire adjoint chargé de la santé et des services sociaux, mercredi 13 août 2025, indique que les personnes vivant dans un campement de sans-abri à Washington doivent quitter les lieux, ainsi que retirer leurs effets personnels, d’ici jeudi matin. Photo: KEYSTONE Selon le rapport annuel du ministère du logement, Washington se classait en 2024 au 15e rang des villes américaines comptant le plus de sans-abri, avec plus de 5 600 personnes recensées. Photo: KEYSTONE Des manifestations ont éclaté à Washington pour protester contre ces mesures. Sur cette photo, une personne brandit une pancarte «Fascistes, rentrez chez vous» devant des agents du Department of Homeland Security Investigations. Photo: KEYSTONE La capitale sous contrôle : Trump met la police locale sous tutelle Selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, « environ 850 agents fédéraux » ont été déployés dans la capitale, où ils ont procédé à 23 arrestations. Photo: KEYSTONE Le dimanche 10 août, Donald Trump avait sommé les sans-abri de quitter Washington «immédiatement», affirmant que le gouvernement leur proposerait un hébergement — mais précisant que celui-ci se trouverait « loin » de la capitale. Photo: KEYSTONE Un avis émis par le bureau du maire adjoint chargé de la santé et des services sociaux, mercredi 13 août 2025, indique que les personnes vivant dans un campement de sans-abri à Washington doivent quitter les lieux, ainsi que retirer leurs effets personnels, d’ici jeudi matin. Photo: KEYSTONE Selon le rapport annuel du ministère du logement, Washington se classait en 2024 au 15e rang des villes américaines comptant le plus de sans-abri, avec plus de 5 600 personnes recensées. Photo: KEYSTONE Des manifestations ont éclaté à Washington pour protester contre ces mesures. Sur cette photo, une personne brandit une pancarte «Fascistes, rentrez chez vous» devant des agents du Department of Homeland Security Investigations. Photo: KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Pour Donald Trump, Washington est un «enfer dystopique». Il fait appel à la garde nationale dans la capitale.

Trump menace d’appliquer des mesures similaires dans d’autres villes gouvernées par des démocrates, à l’instar de Washington, notamment Los Angeles, New York, Chicago, Baltimore et Oakland.

Voici les statistiques et le contexte.

Les démocrates dénoncent une «prise de pouvoir fondée sur de purs mensonges» et ont déposé une plainte contre le président.

Interrogée, l’IA Grok d’Elon Musk désigne précisément Trump comme le plus grand criminel de Washington, lui attribuant 34 délits. Montre plus

«Notre capitale est désormais entre les mains de gangs violents, de criminels sanguinaires et de foules de jeunes déchaînés, de toxicomanes et de sans-abri», a déclaré Donald Trump le 11 août à Washington.

Et de poursuivre: «Des caravanes de jeunes masqués se déchaînent dans les rues. Ils se déplacent en quads et en motos. Ils voyagent plutôt bien». L'animateur de late night Seth Meyers résume: Trump décrit la capitale comme un «enfer dystopique sorti d'un roman steampunk».

Pendant l’allocution de Trump, CNN affiche les chiffres de la police locale : par rapport à l’année précédente, les homicides ont diminué de 12 %, les abus sexuels de 49 %, les attaques à main armée de 20 % et les vols de 28 %.

«Qui croyez-vous ?»

Le nombre de crimes violents a ainsi chuté de 35 % entre 2023 et 2024, puis de 26% entre 2024 et 2025. «Qui croyez-vous?» lance Meyers dans son émission Late Night : «les nerds de la statistique de CNN ou celui qui affirme qu’on peut faire baisser le prix des médicaments de 1 500 %?»

Car Trump présente des chiffres très différents ...

Taux d'homicides à Washington DC en 2024 selon Donald Trump. Truth Social/@realDonaldTrump

... que le Council on Criminal Justice...

Taux d'homicides à Washington DC entre 2018 et 2025 selon le Council on Criminal Justice. Screenshot Council on Criminal Justice

.... le président a le droit de placer la police locale sous l’autorité de sa ministre de la Justice et de faire appel à la Garde nationale, puisque Washington DC n’est pas un État fédéral. Il est cependant frappant de constater qu’il justifie cette décision par des chiffres erronés, notamment en ce qui concerne les délits de vol et de car-jacking.

Mais même si la tendance en matière de crimes violents va dans la bonne direction, certaines parties de la police locale ne seront pas mécontentes de recevoir des renforts dans la lutte contre la criminalité: «toute la ville pourrait profiter de ces ressources fédérales», déclare par exemple Tom Manger, ancien chef de la police du Capitole des Etats-Unis, à la chaîne MSNBC.

Trump menace : «Cela va continuer».

D’un autre côté, il reste à se demander pourquoi Trump n’a pas fait appel à la Garde nationale lors de l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Ses menaces envers d’autres grandes villes américaines suggèrent également que sa décision actuelle est dictée par des motivations politiques.

«Washington sera tellement sûre qu’elle servira d’exemple. Ensuite, nous viserons d’autres villes», a déclaré Trump. «Nous commençons très fort avec D.C. et ferons le ménage très rapidement.» Le New-Yorkais a cité nommément sa ville natale, ainsi que Los Angeles, Chicago, Baltimore et Oakland.

La situation y est similaire à celle de Washington: les maires démocrates de ces villes constatent une baisse des taux de criminalité et qualifient la menace de Trump de pure provocation. Cela rappelle l’intervention de la Garde nationale en juin à Los Angeles, justifiée officiellement par la sécurisation des opérations de l’ICE.

Qui met Trump en colère?

L'Etat de l'Illinois - avec Chicago - est une épine dans le pied de Trump: le bastion démocrate abrite justement les démocrates qui ont fui le Texas pour y empêcher un redécoupage électoral. JB Pritzker a menacé de faire de même : on dit d’ailleurs du gouverneur de l'Illinois qu'il pourrait se présenter à la présidence en 2028.

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle Trump s’est laissé aller, le 11 août, à des remarques désobligeantes sur la vie familiale et le poids de Pritzker. Son administration est également irritée par la réforme introduite par Pritzker en 2023, qui instaure une caution sans exigence de dépôt d’argent. Malgré cet assouplissement, la criminalité n’a pas augmenté, affirme le "Time".

🚨BREAKING: Trump just attacked Gov. JB Pritzker, falsely claiming his family “threw him out of the business,” and sneering that Pritzker “wants to be president” but might win now that he’s lost some weight.



Trump is scared shit of Pritzker because he knows he’s a REAL leader. pic.twitter.com/mVvd3snW2z — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 11, 2025

Le magazine souligne également que le taux de criminalité à Chicago a diminué de 15% depuis 2023, que les homicides sont en baisse à New York et Los Angeles, et que des villes comme Oakland, en Californie, ainsi que Baltimore, enregistrent elles aussi une diminution des actes criminels.

IA Musk : Trump est le plus grand criminel

Dans une déclaration commune, le maire de Baltimore, Brandon Scott, et le gouverneur du Maryland, Wes Moore, ont dénoncé une «prise de pouvoir fondée sur de purs mensonges concernant nos communautés». À l’instar de Washington, Baltimore a enregistré des avancées en matière de sécurité publique — et ce, malgré la suppression des aides fédérales par l’administration Trump.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom pense que le président ne fait que construire des crises pour ensuite faire appel à la garde nationale - il a donc porté plainte contre la Maison Blanche. Selon CNN, les premières audiences sur cette affaire sont en cours depuis cette semaine.

D’un autre côté, Trump n’en est pas à sa première utilisation de la Garde nationale : lors des manifestations liées à la mort de George Floyd en 2020, il y avait déjà eu recours — une décision qui avait été contestée sur le plan juridique. Comme à l’époque, il cherche aujourd’hui à se positionner en acteur déterminé de la sécurité publique.

À Washington, les 800 membres de la Garde nationale ont arrêté 23 personnes pour divers délits au cours de la première nuit. Le plus grand criminel de la capitale ne figure toutefois pas parmi eux — une allusion faite par plusieurs utilisateurs de X, qui ont interrogé Grok, l’intelligence artificielle d’Elon Musk. Celle-ci a répondu que Donald Trump était «le criminel le plus notoire», faisant référence à ses 34 chefs d’accusation.

Archive sur le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles

Trump déploie des soldats à Los Angeles face aux manifestations Donald Trump souffle sur les braises après trois jours d'affrontements à Los Angeles, tandis que les autorités démocrates de Californie s'efforcent de contrer le déploiement militaire ordonné par le président américain. 10.06.2025

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.