La situation au Proche-Orient s'aggrave dramatiquement: le président américain Donald Trump lance un ultimatum à l'Iran, Téhéran menace de riposter massivement et soudain, l'Europe et l'économie mondiale sont également dans le collimateur. Ce qui se passe en ce moment, et ce que cela signifie pour vous.

La menace du président américain Donald Trump de détruire des centrales électriques iraniennes marque une nouvelle étape dans l'escalade de la guerre en Iran. KEYSTONE

DPA, Sven Ziegler dpa

La menace du président américain Donald Trump de détruire des centrales électriques iraniennes marque une nouvelle étape dans l'escalade de la guerre en Iran. Trump vise le détroit d'Ormuz, important pour le commerce du pétrole et du gaz, que l'Iran bloque de facto. Téhéran dispose de 48 heures pour rendre le détroit accessible, a averti Trump. L'ultimatum expirerait dans la nuit de lundi à mardi, heure allemande.

L'Iran a rapidement réagi en menaçant de cibler les infrastructures énergétiques et les usines de dessalement dans les pays du Golfe alliés des Etats-Unis. Une telle escalade pourrait avoir des conséquences incalculables pour l'économie mondiale et la région.

Voici ce qu'il faut savoir.

Pourquoi l'escalade du conflit a-t-elle lieu maintenant ?

Pour les pétroliers, le détroit d'Ormuz est devenu une zone dangereuse. (photo d'archives) Altaf Qadri/AP/dpa

L'élément déclencheur est le détroit d'Ormuz, extrêmement important d'un point de vue stratégique.

Une grande partie du pétrole mondial est transportée par ce détroit. L'Iran a bloqué de facto le trafic maritime et met ainsi une pression massive sur les Etats-Unis et leurs alliés.

Pour l'Iran, il serait possible de causer de gros dégâts avec des moyens relativement simples. Ainsi, selon un rapport du «New York Times», le chef d'état-major américain Dan Caine aurait averti Trump dans le bureau ovale qu'un seul soldat iranien sur un bateau rapide pourrait tirer un missile sur un pétrolier lent ou poser une mine.

Le président américain Donald Trump a réagi en lançant un ultimatum: la route doit être rouverte dans les 48 heures. Dans le cas contraire, des attaques ciblées contre l'infrastructure iranienne sont à craindre.

Trump a annoncé vouloir commencer par la «plus grande» centrale électrique en Iran, sans préciser ce qu'il entend par là. Il est possible que les Etats-Unis veuillent cibler les centrales à gaz.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2023, environ 80% de l'électricité iranienne provenait du gaz naturel. La principale installation, la centrale à vapeur et à gaz de Damawand, est située près de la capitale Téhéran et a une capacité de plus de 2800 mégawatts. Une autre se trouve dans la province de Masandaran, au bord de la mer Caspienne, avec une capacité de plus de 2200 mégawatts.

Comment l'Iran réagit-il à la menace de Trump ?

L'Iran menace de riposter. Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP

Téhéran riposte par de sévères mises en garde.

Les Gardiens de la révolution iraniens menacent de plonger toute la région dans le chaos en cas d'attaque. Les installations énergétiques, les usines de dessalement de l'eau et les infrastructures critiques dans les pays du Golfe sont dans la ligne de mire.

Parallèlement, un blocage complet du détroit est également envisagé, avec des conséquences potentiellement massives pour le commerce mondial.

L'Europe, voire la Suisse, risquent-elles de se retrouver dans la ligne de mire ?

D'un point de vue purement technique, c'est possible.

Les récentes attaques de missiles montrent que l'Iran dispose d'une grande portée. Les experts estiment toutefois que des attaques directes contre l'Europe sont actuellement peu probables.

Le plus grand danger se situe ailleurs: dans les conséquences économiques. La hausse des prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement interrompues et le trafic aérien tendu affectent déjà sensiblement l'Europe.

Mais l'inquiétude se porte surtout sur les usines de dessalement dans la région du Golfe. Des attaques contre de telles installations ou des dommages causés par la chute de débris ont déjà eu lieu à Bahreïn et au Koweït - peut-être comme une sorte de coup de semonce de Téhéran. Des attaques systématiques contre ces installations constitueraient une nouvelle escalade grave, qui pourrait mettre en danger l'approvisionnement en eau de millions de personnes.

Peu de régions du monde sont aussi dépendantes des usines de dessalement que les pays du Golfe. Dans cette région désertique et aride de la péninsule arabique, les ressources en eau douce sont quasi inexistantes. Ensemble, les pays disposent d'environ 3400 installations de ce type, qui assurent plus de 90% de l'approvisionnement en eau potable dans des États comme le Qatar et le Bahreïn.

Les installations sont également importantes pour approvisionner l'industrie chimique et les centres de données. De nombreuses installations se trouvent sur la côte du golfe Persique, à des centaines de kilomètres seulement de l'Iran.

Que signifie concrètement le blocus d'Ormuz ?

Les sites de suivi des navires montrent que pratiquement aucun navire ne franchit actuellement le détroit. (photo d'archives) Julien De Rosa/AFP/dpa

Le détroit n'est pas complètement fermé, mais dans les faits, il est à peine franchissable.

Les compagnies maritimes évitent la route par crainte d'attaques. Parallèlement, l'Iran tente de contrôler et de réguler partiellement le trafic. Selon les rapports, les navires devraient même payer des taxes pour pouvoir passer.

Résultat : moins de pétrole sur le marché - et des prix en nette hausse.

Que se passera-t-il ensuite ?

Une paix rapide n'est pas en vue.

Certes, l'Iran se dit en principe prêt à discuter, mais il assortit cette ouverture de conditions importantes telles que des garanties de sécurité et d'éventuelles indemnisations.

D'un autre côté, on ne sait pas encore si Trump va réellement procéder à une escalade militaire ou si la pression économique restera au premier plan.

Une chose est sûre: plus le conflit durera, plus les répercussions globales seront importantes - y compris pour l'Europe.

Que se passe-t-il sur les marchés boursiers ?

Comme on pouvait s'y attendre, les marchés réagissent mal aux derniers développements. En conséquence, le prix du pétrole reste à son niveau élevé. Tôt lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord coûte environ 112 dollars US, soit plus ou moins le même prix que vendredi soir. Pendant ce temps, les marchés asiatiques sont fortement dans le rouge.

Le Nikkei 225 japonais perd actuellement 3,7%, le Hang Seng de Hong Kong 3,6% et le marché boursier coréen même 5,8%.

La baisse se poursuit également sur les marchés boursiers européens. Le SMI perd près de 2% par rapport à son niveau de clôture de vendredi soir. Selon le courtier IG, l'indice phare local SMI est vu lundi matin à environ 12'180 points, soit un bon pour cent en dessous de son niveau de clôture de vendredi soir. Depuis le début de la guerre, le SMI (état vendredi soir) a perdu environ 12%, et par rapport à fin 2025, il est 7% plus bas.

Rien que la semaine dernière, le SMI a perdu 4,0%, Roche (PS -7,0%), Nestlé (-6,2%), Richemont (-5,4%) ainsi que Geberit et Sika (-5,4% chacun) perdant le plus de terrain.

Sur le marché des changes, il s'est passé relativement peu de choses par rapport à vendredi soir. Le dollar américain continue de profiter tendanciellement de la guerre. La paire euro/dollar valait en dernier lieu environ 1,1540 contre 1,1560 vendredi soir, et la paire dollar/franc 0,7897 contre 0,7885. De même, la paire euro/franc n'a guère changé, avec 0,9111 en dernier lieu.