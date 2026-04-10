Donald Trump a dit vendredi dans un entretien avec le New York Post que l'armée américaine se préparait à mener de nouvelles frappes sur l'Iran si les discussions qui s'ouvrent au Pakistan ne débouchaient pas sur un accord.

FILE - President Donald Trump pretends to aim a sniper gun while speaking with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, April 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File) KEYSTONE

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«On redémarre tout. On charge les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais construites, meilleures encore que celles qu'on avait avant, alors qu'on avait déjà tout fait exploser», a déclaré le président américain selon des propos retranscrits par le quotidien.

«S'il n'y a pas d'accord, on va les utiliser, et on va les utiliser de manière très efficace», a-t-il menacé auprès du New York Post.

Donald Trump a annoncé plus tôt vendredi, dans un mystérieux message sur son réseau Truth Social, «LA PLUS PUISSANTE REMISE A ZERO DU MONDE». Son vice-président JD Vance s'est envolé vendredi pour Islamabad pour mener la délégation américaine qui doit négocier la paix avec l'Iran.