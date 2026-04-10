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«PUISSANTE REMISE A ZERO» Trump menace de nouveaux bombardements sur l'Iran

ATS

10.4.2026 - 18:41

Donald Trump a dit vendredi dans un entretien avec le New York Post que l'armée américaine se préparait à mener de nouvelles frappes sur l'Iran si les discussions qui s'ouvrent au Pakistan ne débouchaient pas sur un accord.

FILE - President Donald Trump pretends to aim a sniper gun while speaking with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, April 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)
FILE - President Donald Trump pretends to aim a sniper gun while speaking with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, April 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 18:41

«On redémarre tout. On charge les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais construites, meilleures encore que celles qu'on avait avant, alors qu'on avait déjà tout fait exploser», a déclaré le président américain selon des propos retranscrits par le quotidien.

«S'il n'y a pas d'accord, on va les utiliser, et on va les utiliser de manière très efficace», a-t-il menacé auprès du New York Post.

Maison Blanche contre Vatican. Selon un initié: «Le pape Léon ne se rendra pas aux États-Unis tant que Trump sera président»

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Donald Trump a annoncé plus tôt vendredi, dans un mystérieux message sur son réseau Truth Social, «LA PLUS PUISSANTE REMISE A ZERO DU MONDE». Son vice-président JD Vance s'est envolé vendredi pour Islamabad pour mener la délégation américaine qui doit négocier la paix avec l'Iran.

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