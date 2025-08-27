Ce milliardaire philanthrope est dans le viseur de Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il devrait être poursuivi» Ce milliardaire philanthrope est dans le viseur de Trump

ATS

27.8.2025 - 15:20

Donald Trump a demandé mercredi que George Soros et son fils soient poursuivis en justice pour avoir soutenu, selon lui, des manifestations violentes à travers le pays. Le milliardaire philanthrope est devenu la cible des ultra-conservateurs et complotistes.

Le milliardaire philanthrope George Soros est devenu la cible des ultra-conservateurs et complotistes (archives).
Le milliardaire philanthrope George Soros est devenu la cible des ultra-conservateurs et complotistes (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.08.2025, 15:20

27.08.2025, 16:41

Ils «devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO pour leur soutien aux manifestations violentes, et bien plus encore, partout aux Etats-Unis d'Amérique», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, faisant référence à une loi fédérale sur les organisations criminelles.

George Soros, 95 ans, et «son groupe de psychopathes ont causé d'énormes dégâts à notre pays!», a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. Haï par les ultra-conservateurs et cible régulière d'attaques aux relents antisémites, le milliardaire né en Hongrie a été accusé par ses détracteurs d'avoir financé des manifestations violentes, oeuvré à renverser des gouvernements ou fabriqué une crise migratoire en Europe.

Décoré par Biden

En cause: les milliards qu'il a versés par le biais de son organisation Open Society Foundations (OSF) en faveur de réformes de l'économie et de la justice, du droit des minorités et des réfugiés, de la liberté d'expression.

Lors des manifestations en juin contre la politique migratoire répressive de Donald Trump à Los Angeles, des comptes conservateurs sur les réseaux sociaux avaient affirmé que ces rassemblements étaient alimentés par des organisations à but non lucratif soutenues par George Soros.

Les journalistes de l'AFP avaient alors démontré que des photos circulant en ligne et censées montrer que des briques avaient été placées par ces groupes à des endroits stratégiques pour pouvoir être lancées contre la police avaient en fait été prises ailleurs.

L'un des fils de George Soros, Alexander, qui a pris les rênes de l'organisation, avait déclaré vouloir s'impliquer plus aux Etats-Unis que son père, soutenant des programmes encourageant les électeurs latinos et afro-américains à voter et appelant les élus démocrates à mieux communiquer.

En janvier, l'ancien président démocrate Joe Biden avait décerné à George Soros la prestigieuse «Médaille présidentielle de la liberté».

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Ce milliardaire philanthrope est dans le viseur de Trump
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Macron valide un vote à haut risque et tente d'éviter le chaos
Le Kremlin douche l’espoir d'un sommet Poutine-Zelensky
Une erreur récurrente des touristes fait rigoler les Islandais