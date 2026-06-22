Donald Trump a menacé lundi de prison quiconque s'en prendrait à l'un de ses projets de rénovation, celui d'un immense bassin jouxtant le Lincoln Memorial à Washington, dont la réfection laborieuse est devenue un feuilleton politique.

Le bassin en question est, initialement, un gigantesque miroir d'eau. KEYSTONE

Agence France-Presse Alix Maillefer

«De toutes les NOMBREUSES statues et fontaines que nous avons reconstruites, rénovées, nettoyées et réparées, la seule à être vandalisée est le bassin», s'est indigné le président américain sur son réseau Truth Social.

«Rappelez-vous que la destruction ou même la tentative de destruction de ces choses est passible de dix ans de prison - Et ce sera totalement appliqué!» a-t-il menacé.

Infestation d'algues, peinture qui se décolle, coloration verdâtre: ce gigantesque miroir d'eau, site emblématique de la capitale américaine, rencontre un problème après l'autre depuis la rénovation décidée par Donald Trump.

Les opposants du dirigeant républicain y voient la métaphore d'une présidence ratée.

Loin d'endosser la responsabilité de la situation, l'ancien promoteur immobilier a dénoncé de prétendus «saboteurs», multipliant les messages sur son réseau Truth Social.

Le président américain a lancé nombre de travaux à Washington et à la Maison Blanche, dont beaucoup sont critiqués pour leur coût, les conditions opaques de l'attribution des chantiers ou leur caractère ostentatoire.