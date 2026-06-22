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«Ce sera totalement appliqué !» Trump menace de prison quiconque endommagerait un bassin qu'il a fait rénover

Alix Maillefer

22.6.2026

Donald Trump a menacé lundi de prison quiconque s'en prendrait à l'un de ses projets de rénovation, celui d'un immense bassin jouxtant le Lincoln Memorial à Washington, dont la réfection laborieuse est devenue un feuilleton politique.

Le bassin en question est, initialement, un gigantesque miroir d'eau.
Le bassin en question est, initialement, un gigantesque miroir d'eau.
KEYSTONE

Agence France-Presse

22.06.2026, 18:17

22.06.2026, 19:22

«De toutes les NOMBREUSES statues et fontaines que nous avons reconstruites, rénovées, nettoyées et réparées, la seule à être vandalisée est le bassin», s'est indigné le président américain sur son réseau Truth Social.

«Rappelez-vous que la destruction ou même la tentative de destruction de ces choses est passible de dix ans de prison - Et ce sera totalement appliqué!» a-t-il menacé.

Infestation d'algues, peinture qui se décolle, coloration verdâtre: ce gigantesque miroir d'eau, site emblématique de la capitale américaine, rencontre un problème après l'autre depuis la rénovation décidée par Donald Trump.

Les opposants du dirigeant républicain y voient la métaphore d'une présidence ratée.

Loin d'endosser la responsabilité de la situation, l'ancien promoteur immobilier a dénoncé de prétendus «saboteurs», multipliant les messages sur son réseau Truth Social.

Le président américain a lancé nombre de travaux à Washington et à la Maison Blanche, dont beaucoup sont critiqués pour leur coût, les conditions opaques de l'attribution des chantiers ou leur caractère ostentatoire.

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