«Ce sera totalement appliqué !»Trump menace de prison quiconque endommagerait un bassin qu'il a fait rénover
Alix Maillefer
22.6.2026
Donald Trump a menacé lundi de prison quiconque s'en prendrait à l'un de ses projets de rénovation, celui d'un immense bassin jouxtant le Lincoln Memorial à Washington, dont la réfection laborieuse est devenue un feuilleton politique.
Agence France-Presse
22.06.2026, 18:17
22.06.2026, 19:22
Alix Maillefer
«De toutes les NOMBREUSES statues et fontaines que nous avons reconstruites, rénovées, nettoyées et réparées, la seule à être vandalisée est le bassin», s'est indigné le président américain sur son réseau Truth Social.
«Rappelez-vous que la destruction ou même la tentative de destruction de ces choses est passible de dix ans de prison - Et ce sera totalement appliqué!» a-t-il menacé.
Infestation d'algues, peinture qui se décolle, coloration verdâtre: ce gigantesque miroir d'eau, site emblématique de la capitale américaine, rencontre un problème après l'autre depuis la rénovation décidée par Donald Trump.
Les opposants du dirigeant républicain y voient la métaphore d'une présidence ratée.
Loin d'endosser la responsabilité de la situation, l'ancien promoteur immobilier a dénoncé de prétendus «saboteurs», multipliant les messages sur son réseau Truth Social.
Le président américain a lancé nombre de travaux à Washington et à la Maison Blanche, dont beaucoup sont critiqués pour leur coût, les conditions opaques de l'attribution des chantiers ou leur caractère ostentatoire.