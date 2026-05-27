Trump s'emmêle les pinceaux entre Oman, le Venezuela et l'Iran

Donald Trump a menacé mercredi de «pulvériser» Oman, un allié des Etats-Unis, en confondant semble-t-il le sultanat de la péninsule arabique avec l'Iran.

«Oman se comportera comme les autres ou alors il faudra les pulvériser», a lancé Trump. KEYSTONE

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Le président américain a également confondu l'Iran et le Venezuela pendant la même intervention publique, à l'occasion d'un conseil des ministres à la Maison Blanche. «Oman se comportera comme les autres ou alors il faudra les pulvériser», a-t-il lancé.

Il était interrogé sur un éventuel contrôle futur du stratégique détroit d'Ormuz par Oman et l'Iran, un scénario qu'il a rejeté. Le détroit restera «ouvert à tout le monde», a promis le président américain. «Ce sont des eaux internationales. Nous le surveillerons mais personne ne le contrôlera», a-t-il assuré.

Pas une première

Le milliardaire de 79 ans a également déclaré lors de ce conseil des ministres retransmis à la télévision, que l'économie américaine restait florissante «en dépit du conflit avec le Venezuela, qui n'a plus de marine, qui n'a plus d'armée de l'air.»

Il utilise habituellement cette description d'un pays anéanti militairement pour l'Iran. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump confond des noms de pays.

Il a déjà parlé de l'Albanie au lieu de l'Arménie, par exemple, ou évoqué l'Islande au lieu du Groenland.