Trump menace de recommencer à «balancer des bombes» sur l'Iran

Le président américain Donald Trump a menacé mercredi de recommencer à «balancer des bombes», si l'Iran «ne se comporte pas bien», deux jours avant la signature d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran au Bürgenstock (NW).

Donald Trump a tenu ces propos en marge d'une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, au sommet du G7 à Evian. KEYSTONE

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«Ce n'est pas (un texte) final. C'est un protocole d'accord», et «si je ne l'aime pas, s'ils ne se comportent pas bien, nous recommencerons à balancer des bombes en plein dans leurs têtes», a-t-il affirmé en marge d'une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, au sommet du G7 à Evian.

«Parce qu'ils se sont mal comportés pendant 47 ans», a insisté le président américain, en référence à la République islamique d'Iran fondée après la chute du chah, qui était un allié des Etats-Unis, en 1979.

Les États-Unis et l'Iran sont convenus cette semaine d'un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient qui a fait des milliers de morts depuis fin février, principalement en Iran et au Liban. Cet accord doit être formellement signé vendredi. Après quoi sera ouverte une période de deux mois de négociations, avec comme première étape la réouverture très attendue du détroit d'Ormuz.

Donald Trump a par ailleurs répété mercredi que les Etats-Unis n'allaient pas investir en Iran dans le cadre de l'accord conclu pour mettre fin à la guerre, dont les détails ne sont pas encore publics. «C'est faux (...) Nous n'investissons pas 10 centimes» en Iran, a-t-il insisté.