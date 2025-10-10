Donald Trump a jugé vendredi que la Chine «devenait très hostile» et a ajouté qu'il «ne semblait plus y avoir de raison» de voir son homologue chinois Xi Jinping en Corée du sud dans deux semaines, comme c'était prévu.

La Bourse de New York a glissé immédiatement après la menace du président Trump. Getty Images via AFP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le président américain, dans un message sur son réseau Truth Social, dit qu'il «sera forcé de contre-attaquer financièrement» après les restrictions décidées par la Chine sur les terres rares. L'une des options envisagées est une augmentation «massive» de droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.

La Bourse de New York a glissé vendredi immédiatement après la menace du président des Etats-Unis Donald Trump de lancer une augmentation «massive» des droits de douane américains visant les produits chinois.

En hausse depuis l'ouverture de la séance boursière à Wall Street, les principaux indices de la place américaine reculaient vers 15H15 GMT: le Dow Jones perdait 0,30%, l'indice Nasdaq cédait 0,86% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,50%.