Trump menace Musk de représailles s'il s'oppose aux républicains

Le président américain Donald Trump a menacé dans une interview samedi son ancien allié Elon Musk de «très lourdes conséquences» s'il tentait de nuire à des élus républicains, deux jours après leur violente rupture qui a éclaté aux yeux du monde entier.

Donald Trump et Elon Musk semblent bien loin d'un potentiel rabibochage (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Malgré une accalmie apparente depuis vendredi, les deux hommes s'étant souhaité mutuellement «bonne chance» et Elon Musk ayant supprimé plusieurs messages accusateurs et menaçants, les deux hommes semblent décidément bien loin d'un potentiel rabibochage.

Née d'un désaccord sur la vaste loi budgétaire voulue par le républicain, la rupture entre le président de la première puissance mondiale et l'homme le plus riche de la planète pourrait être porteuse de lourdes conséquences politiques et économiques.

Interrogé sur la possibilité que le richissime entrepreneur finance des candidats démocrates en campagne contre des élus républicains soutenant ce texte, Donald Trump a répondu à la chaîne NBC: «s'il le fait, il devra en payer les conséquences».

«Il devra faire face à de très lourdes conséquences», a-t-il ajouté, sans détailler la nature de ces potentielles répercussions.

«Très irrespectueux»

Après des mois d'une alliance idyllique savamment mise en scène, Donald Trump et Elon Musk se sont déchirés publiquement jeudi à coup de messages interposés sur leurs réseaux sociaux respectifs, s'accusant de «folie» pour le premier, «d'ingratitude» pour le second.

Interrogé sur l'avenir de leur relation, le président américain a déclaré samedi n'avoir «aucun» désir de renouer avec M. Musk et «aucune intention de lui parler». «Il est très irrespectueux. On ne peut pas manquer de respect à la fonction présidentielle», a-t-il encore dit.

Après être resté longtemps silencieux face aux attaques incessantes de l'entrepreneur contre sa «grande et belle loi», un texte qui prévoit d'énormes allègements fiscaux, de lourdes dépenses pour la défense et des coupes dans les prestations sociales, Donald Trump a fini par répliquer jeudi vertement.

Le qualifiant de «fou», le président a menacé «d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux» du patron de Tesla et SpaceX, ce dernier ripostant avec une flopée de posts dans lesquels il a notamment accusé Donald Trump d'être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein, du nom d'un financier accusé d'exploitation sexuelle de mineures.

«Pas nouveau»

«Il est temps de lâcher la grosse bombe: (Trump) est dans les dossiers Epstein», avait-il ainsi écrit sur X. «C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics.»

Ce message, comme d'autres publiés ou partagés le même jour par le multimilliardaire, dont l'un appelait à destituer le président, n'étaient plus visibles sur son compte samedi.

Interrogé par NBC sur ses liens amicaux passés avec le financier, mis en avant par Elon Musk, le républicain a répondu samedi: «ce n'est pas nouveau, on en parle depuis des années».

Si Donald Trump l'a côtoyé, il a toujours nié avoir passé du temps dans la propriété d'Epstein sur les îles Vierges américaines où, selon les procureurs, le financier se livrait à un trafic sexuel avec des jeunes filles mineures.

L'histoire de Jeffrey Epstein, au coeur d'un vaste scandale international de crimes et d'exploitation sexuels et qui s'est suicidé en prison en 2019 avant d'être jugé, alimente de nombreuses théories complotistes et obsède une partie de la droite radicale américaine.

«Même l'avocat d'Epstein a dit que je n'avais rien à voir avec cela», a réaffirmé Donald Trump samedi.