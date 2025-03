Donald Trump, dans une nouvelle attaque contre les médias traditionnels, a dit mardi qu'il «aimerait beaucoup» arrêter le financement de la radio publique américaine NPR et de la télévision publique PBS. Il les accuse d'être «très biaisées».

Trump s'était opposé aux médias publiques (archives). ats

«Ce serait un honneur pour moi d'y mettre fin», a aussi dit le président américain pendant un échange avec la presse à la Maison Blanche.

Les médias publics américains, à l'audimat plus faible que leurs cousins européens, sont depuis longtemps vilipendés par les conservateurs, qui les accusent d'être trop marqués à gauche.

«Tout cet argent qui est gaspillé... Et ils ont un point de vue très biaisé», a encore attaqué le dirigeant républicain qui, lors de la même prise de parole, a traité de «tordu» Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine The Atlantic ayant révélé la veille une retentissante faille de sécurité militaire.

Budget approuvé par le Congrès

Selon le site de la télévision publique PBS, la structure qui distribue les subventions fédérales bénéficie d'un budget d'environ 500 millions de dollars annuels, approuvé par le Congrès lors du vote du budget.

Cette structure, la Corporation of Public Broadcasting, dit reverser «plus de 70%» de ses subventions aux nombreuses stations locales de radio et de télévision, qui achètent elle-mêmes des droits de retransmission des émissions produites par les structures nationales, NPR et PBS.

La structure nationale de NPR affirme quant à elle percevoir «environ 1%» de subventions fédérales directes, et vit en majorité de la publicité et des achats de programmes par les stations locales.

Examen mercredi, selon Taylor Green

Selon l'élue trumpiste Marjorie Taylor Green, la commission pour l'efficacité gouvernementale menée par Elon Musk, le Doge, qui a déjà opéré de brutales coupes au sein de plusieurs ministères, doit se saisir de la question mercredi.

«Voulez-vous que vos impôts financent l'idéologie et la propagande d'extrême gauche sur PBS et NPR?» s'est-elle interrogée sur son compte X.

NPR estime que 41 millions d'Américains, sur une population de 340 millions, écoutent chaque semaine ses programmes. PBS estime quant à elle que 36 millions regardent chaque mois une télévision locale de son réseau.

Le gouvernement de Donald Trump s'en est aussi pris à l'audiovisuel extérieur du pays en décidant le démantèlement de l'agence gouvernementale qui chapeaute les radios Voice of America (VOA), Radio Free Asia et Radio Free Europe/Radio Liberty.