Trump mobilise les républicains contre un dissident de son parti

Avec des attaques personnelles contre le député Thomas Massie, Donald Trump montre une fois de plus à quel point il est intransigeant dans sa lutte contre les critiques au sein de son propre parti. Les primaires du Kentucky deviennent ainsi le symbole du contrôle total de Trump sur les républicains.

Le membre du Congrès Thomas Massie est l'un des très rares républicains de haut rang à avoir osé défier Donald Trump. IMAGO

Rédaction blue News Gabriela Beck

Pas le temps ? blue News résume pour toi Donald Trump attaque publiquement et violemment le député républicain Thomas Massie peu avant les primaires du Kentucky.

Massie est considéré comme l'un des rares républicains à s'opposer ouvertement à Trump.

Ce conflit montre à quel point Trump évince systématiquement les opposants au sein de son parti - malgré la baisse de son taux d'approbation par la population. Montre plus

Peu avant les primaires décisives du Kentucky, Donald Trump accentue la pression sur les critiques internes de son parti. Dans plusieurs messages publiés sur sa plateforme «Truth Social», le président américain s'en est pris violemment au député Thomas Massie et a appelé les électeurs à «éliminer ce bon à rien».

Depuis des années, Massie fait partie des rares républicains de premier plan qui s'opposent ouvertement à Trump. Il s'est opposé aux plans centraux du président en matière d'impôts et de dépenses, a exigé un contrôle parlementaire des interventions militaires et a soutenu la publication de documents dans l'affaire Jeffrey Epstein. Il doit maintenant s'affirmer face à l'adversaire Ed Gallrein, soutenu par Trump, lors des primaires très disputées du Kentucky.

🚨 JUST IN: President Trump just DROPPED this video going off on Rep. Thomas Massie from the Oval Office, telling MAGA to vote Ed Gallrein tomorrow in KY-04



"We're in a fight against the worst Congressman in the history of our country! His name is Thomas Massie, he's from… pic.twitter.com/rsn2lp4AoA — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 18, 2026

Malgré les attaques, Massie s'est montré ostensiblement calme. Lors d'interviews à la télévision américaine, il a déclaré que Trump et son entourage agissaient par «désespoir». Dans le même temps, les sondages actuels indiquent toutefois que la course sera serrée : une enquête de Quantus Insights place Gallrein juste devant le président sortant, écrit le «Guardian».

Le nombre d'opposants républicains à Trump au Congrès diminue

Cette lutte pour le pouvoir est exemplaire de l'influence dominante de Trump sur le parti républicain. Ce week-end encore, un autre critique interne au parti, le sénateur Bill Cassidy, a perdu sa primaire - après avoir voté pour une condamnation de Trump dans la procédure d'impeachment de 2021. Le nombre d'opposants républicains à Trump au Congrès continue donc de se réduire.

Trump reçoit le soutien de représentants de premier plan de son parti. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré dans l'émission «Meet the Press» de NBC que ceux qui tentent de nuire politiquement à Trump échoueront eux-mêmes. Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants américaine, a fait remarquer dans une interview à «Fox News Sunday» que l'influence de Trump sur les élections dans tout le pays avait montré qu'il disposait de «la recommandation de vote la plus efficace de l'histoire de la politique».

Parallèlement, Trump est de plus en plus sous pression en dehors de son parti. La hausse des prix de l'énergie et les inquiétudes pour l'économie pèsent sur sa cote de popularité. Selon un sondage CBS, même les républicains sont de moins en moins favorables à sa politique d'inflation.

Les démocrates y voient une opportunité : l'ancien ministre des Transports Pete Buttigieg a mis en garde dans l'émission «State of the Union» de CNN contre le fait que les républicains se concentrent de plus en plus sur Trump plutôt que sur des contenus conservateurs : «Le parti républicain s'oriente de moins en moins vers des principes conservateurs et de plus en plus vers une seule personne ; et comme cette seule personne reste profondément impopulaire, le parti a de plus en plus de mal à convaincre le reste de l'Amérique de voter pour lui».

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.