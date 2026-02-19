Trump active son «Conseil de paix» pour reconstruire Gaza

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sur fond d’escalade avec l'Iran Trump active son «Conseil de paix» pour reconstruire Gaza

ATS

19.2.2026 - 19:50

Donald Trump a réuni jeudi pour la première fois son «Conseil de paix», en pleine escalade militaire avec l'Iran. Plusieurs pays ont annoncé devant cette instance leurs contributions en argent et hommes pour la reconstruction de Gaza.

Les grands alliés traditionnels et les grands rivaux des Etats-Unis se sont cependant abstenus dans leur majorité de rejoindre l'organisme comme membres fondateurs (archives).
Les grands alliés traditionnels et les grands rivaux des Etats-Unis se sont cependant abstenus dans leur majorité de rejoindre l'organisme comme membres fondateurs (archives).
AFP

Keystone-SDA

19.02.2026, 19:50

L'Iran doit conclure un accord «pertinent» ou «de mauvaises choses» arriveront, a menacé le président américain dans son discours. Il a donné à Téhéran un ultimatum de dix jours, au moment où les Etats-Unis ont déployé une force massive dans la région.

Un parterre hétéroclite de dirigeants étrangers amis de Donald Trump ou cherchant sa bienveillance ont tour à tour salué son leadership, le président savourant visiblement le moment tout à sa gloire.

«Nous allons aider Gaza. Nous allons régler ça. Nous en ferons un succès. Nous y apporterons la paix et nous ferons de même dans d'autres endroits chauds qui surgiront», a-t-il déclaré en clôturant la réunion.

Une adhésion pas exclue. «Conseil de paix»: la Suisse participera comme observatrice

Une adhésion pas exclue«Conseil de paix»: la Suisse participera comme observatrice

Des milliards pour Gaza

Quarante-sept pays dont seulement certains sont membres à proprement parler du «Conseil», et l'Union européenne, en «observatrice», étaient représentés pour parler de la reconstruction et la stabilisation de la bande de Gaza. Après plus de quatre mois de cessez-le-feu, les tirs et les frappes restent quotidiens à Gaza, où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer la trêve.

La deuxième phase du plan de paix du président américain prévoit le retrait progressif des troupes israéliennes qui contrôlent environ la moitié du territoire palestinien, et le déploiement d'une force internationale de stabilisation.

M. Trump a déclaré que plusieurs pays, majoritairement du Golfe, avaient promis «plus de 7 milliards de dollars» pour reconstruire le territoire dévasté. Il a aussi annoncé une contribution américaine de 10 milliards de dollars pour le «Conseil de paix», doté d'une mission plus large et très vague de résolution des conflits dans le monde.

L'Indonésie fer de lance

L'Indonésie, pays en grande majorité musulman, assumera le rôle de commandant adjoint de la force de stabilisation, a annoncé le général américain Jasper Jeffers. Elle s'est dite prête à fournir 8000 soldats à cette force sous commandement américain, qui pourrait compter jusqu'à 20'000 troupes.

Le général Jeffers a précisé que cinq pays s'étaient déjà engagés à fournir des troupes à cette force (ISF), citant outre l'Indonésie, le Maroc – premier pays arabe à le faire publiquement -, le Kazakhstan, le Kosovo et l'Albanie.

Cisjordanie. 85 Etats dénoncent les agissements d'Israël

Cisjordanie85 Etats dénoncent les agissements d'Israël

De son côté, le nouveau Haut représentant pour Gaza, le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, a annoncé le début du recrutement d'une nouvelle force de police palestinienne à Gaza, soulignant que 2000 personnes s'étaient déjà portées volontaires. Deux pays, l'Egypte et la Jordanie, se sont engagés à former des policiers.

Au moment où se tenait le Conseil, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cependant insisté sur la nécessité d'un désarmement du Hamas avant toute reconstruction de Gaza.

Israël et Qatar côte à côte

La rencontre s'est déroulée à «l'Institut Trump pour la paix» à Washington. Sur l'estrade, le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar s'est tenu aux côtés du Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani. Le Suisse Gianni Infantino, président de la FIFA et proche du président américain, était aussi présent.

Dans un discours largement improvisé, Donald Trump a rendu hommage à certains alliés, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou le président argentin Javier Milei.

L'ONU, «géant agonisant»

Au-delà de Gaza, le «Conseil de paix» a pour mission de «garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits». De quoi, sur le papier, faire concurrence aux Nations unies.

L'ONU «a un grand potentiel» mais ne l'a «jamais réalisé», a déploré Donald Trump, qui se flatte d'avoir réglé tout seul huit conflits depuis son retour au pouvoir. Le «Conseil de paix» va «presque surveiller» l'ONU et «s'assurer qu'elle fonctionne correctement», a-t-il ajouté.

Actu et dicton du jour. CFF: saleté et odeurs - Fini les poubelles près des sièges voyageurs!

Actu et dicton du jourCFF: saleté et odeurs - Fini les poubelles près des sièges voyageurs!

La Suisse «observatrice»

Les grands alliés traditionnels et les grands rivaux des Etats-Unis se sont cependant abstenus dans leur majorité de rejoindre l'organisme comme membres fondateurs. Certains sont venus en «observateurs», comme l'Italie, l'Allemagne ou la Suisse. D'autres, comme la France, restent à l'écart.

«Beaucoup en Europe affirment que le Conseil de paix est destiné à remplacer les Nations unies. Cela ne me semble pas être une tentative visant à remplacer l'ONU. Mais si cela contribue à secouer ce géant agonisant et, inch'Allah, à le réveiller, alors que Dieu bénisse le conseil de paix», a déclaré le Premier ministre albanais Edi Rama.

Les plus lus

«Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !
La France insoumise fait bloc derrière Raphaël Arnault
Du haut de ses 17 ans, Laure Mériguet «a réalisé un rêve» !
«C'était trop d'émotions alors je suis allée me cacher dans mon tas de neige»
Grave accident à Stallikon : une grue s’effondre, le grutier éjecté
Trump active son «Conseil de paix» pour reconstruire Gaza