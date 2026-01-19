  1. Clients Privés
Après son échec au prix Nobel Trump ne sent plus l'obligation de se tenir «uniquement à la paix»

ATS

19.1.2026 - 10:56

Le président américain Donald Trump a déclaré au Premier ministre norvégien qu'il n'avait plus besoin de penser «uniquement à la paix» après avoir échoué à remporter le prix Nobel de la paix, dans un message publié lundi.

Donald Trump a mené une campagne acharnée pour remporter le prix Nobel de la paix l'année dernière (archives).
Donald Trump a mené une campagne acharnée pour remporter le prix Nobel de la paix l'année dernière (archives).
ats

Keystone-SDA

19.01.2026, 10:56

«Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 'PLUS' de 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix», a déclaré M. Trump dans un message adressé au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store.

Le président américain affirme que penser à la paix restera «toujours prédominant», mais il estime qu'il «peut maintenant réfléchir à ce qui est bon et approprié pour les États-Unis».

Le cabinet de M. Store a confirmé l'authenticité de la lettre, dans un message à l'AFP, et a rappelé que le prix Nobel de la paix n'était pas décerné par le gouvernement norvégien.

Comité indépendant

«J'ai clairement expliqué, y compris au président Trump, ce qui est bien connu, à savoir que le prix est décerné par un comité Nobel indépendant et non par le gouvernement norvégien», a indiqué M. Store.

Dans son message au Premier ministre, Donald Trump réitère son souhait de voir les États-Unis prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome danois.

«Le Danemark ne peut pas protéger ce territoire contre la Russie ou la Chine», écrit-il. «Le monde ne sera pas en sécurité tant que nous n'aurons pas le Contrôle Total et Absolu du Groenland», a-t-il répété.

Donald Trump a mené une campagne acharnée pour remporter le prix Nobel de la paix l'année dernière, pour ce qu'il qualifie d'efforts visant à mettre fin à huit guerres.

Le prix a été décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui s'est rendue à Oslo le mois dernier juste après la remise du prix, après avoir fui le Venezuela en bateau.

Elle a dédié le prix à Donald Trump et lui a remis sa médaille la semaine dernière.

