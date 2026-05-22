Bruce Springsteen escalade lors des adieux de Colbert et de son «Late Show»

A tout seigneur, tout honneur : Dans son dernier «Late Show», Stephen Colbert se laisse encore une fois célébrer par les stars et le public. La concurrence lui témoigne également son respect. Pour une fois, la politique est laissée de côté lors du show final. D'autres, comme Bruce Springsteen, sont plus clairs.

Le 21 mai, la chaîne CBS a diffusé pour la dernière fois le «Late Show», qui a fêté sa première en 1993 sous la direction de David Letterman. © no source

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 21 mai, la chaîne CBS a diffusé pour la dernière fois le "Late Show", qui a fêté sa première en 1993 sous la direction de David Letterman.

L'animateur Stephen Colbert a renoncé à un final en forme de coup d'éclat politique et s'est laissé célébrer par des stars et des collègues.

David Letterman et Bruce Springsteen ont en revanche émis des critiques claires à l'encontre de la chaîne et du président Donald Trump. Montre plus

«S'ils ne regardent le 'Late Show' que maintenant, ils ont manqué beaucoup de choses», déclare Stephen Colbert au début de la finale. «Ce soir, c'est notre dernière émission depuis le Ed Sullivan Theater», poursuit-il, ce que le public accueille par des huées.

Colbert secoue son index levé : «Non, non - nous avons eu de la chance d'être ici ces onze dernières années. Cela ne va pas de soi». C'est maintenant la fin pour l'animateur après plus de 1800 épisodes de late show : «Et comme le show-business est ce qu'il est de nos jours, vous m'y verrez probablement la prochaine fois».

«Simplement un épisode normal»

Ceux qui s'attendaient à ce que Colbert, dans son dernier monologue, aille encore au bout de sa démarche et règle ses comptes avec Donald Trump ou sa chaîne CBS, se sont trompés.

«En fait, nous voulions faire une grande spéciale ce soir», explique Colbert, «mais nous pensons que chaque épisode du Late Show est spécial. Et nous avons pensé que la meilleure façon de célébrer ce que nous avons accompli au cours des 11 dernières années était de faire simplement un épisode normal».

Mais la finale n'est pas normale. Au lieu de la grande politique, un vent de nostalgie souffle sur l'émission : les frères et sœurs de Colbert sont là. Des stars viennent brièvement présenter leurs respects dans l'espoir d'être le dernier invité : Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows, Tig Natoro et Ryan Reynolds sont là.

Mais ils ne s'expriment que brièvement : l'honneur revient à Paul McCartney, qui a justement fêté sa première américaine avec les Beatles dans ce même théâtre Ed Sullivan.

«On ne peut pas prendre la voix»

Les sujets controversés sont également absents de cet entretien : Une seule fois, dans le segment «Meanwhile», Colbert se permet de lancer une pique à sa chaîne, lorsque son groupe joue la musique de «Peanuts» - et l'animateur de late night raille le fait que CBS devra payer des droits pour cela.

L'homme de 62 ans mène sa finale de manière professionnelle. Le moment le plus émouvant est une chanson que Colbert joue avec son chef de groupe Louis Cato, son ancien chef de groupe Jon Batiste et Elvis Costello - un medley de «Jump Up» de Costello et de «Hello Goodbye» des Beatles, auquel participe également Paul McCartney.

L'arrêt du «Late Show», diffusé pour la première fois en 1993, a récemment été critiqué par d'autres. Par exemple de David Letterman, qui était le présentateur avant Colbert. «Comme nous le savons tous, on peut retirer son émission à un homme. On ne peut pas prendre la voix d'un homme», affirme l'homme de 79 ans, combatif. «C'est donc une bonne nouvelle de ma part».

Qu'adviendra-t-il de l'inventaire de l'émission ? «C'est la propriété de CBS», déclare Colbert dans cette émission le 15 mai. «Tout cela appartient au groupe Paramount CBS». «Attendez, est-ce qu'ils appartiennent [à la société de médias] Skydance ?», demande Letterman. «Oui, je crois que nous sommes tous des skydancers maintenant», répond Colbert.

Bruce Springsteen se montre clair

Letterman déclare en regardant l'accessoire : «Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose». Et que font les deux hommes ? Après l'interview, ils jettent une partie de cet inventaire du toit du théâtre Ed Sullivan. La manière dont le duo tente de frapper un logo CBS au sol avec des objets comme des chaises de bureau a un effet cathartique.

Bruce Springsteen est encore plus explicite lorsqu'il interprète la chanson «Streets of Minneapolis» dans l'avant-dernier spectacle. «Ce soir, je suis là pour soutenir Stephen», déclare la légende de la musique. «Parce qu'il est le premier type en Amérique à perdre son spectacle, parce que nous avons un président qui ne supporte pas la plaisanterie».

Faisant référence aux propriétaires milliardaires de Skydance, Springsteen poursuit : «Et parce que Larry et David Ellison ressentent le besoin de lécher le cul [du président] pour obtenir ce qu'ils veulent. Peu importe, Stephen : Ce sont des gens à l'esprit étroit. Ils n'ont aucune idée de ce que signifient les libertés de ce beau pays».

La réaction de ses collègues montre que Stephen Colbert a placé la barre assez haut pour les émissions de La Night. Par respect, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon ont renoncé à leurs émissions hier jeudi pour laisser la scène entièrement à Colbert.

Le coup de gueule de Stewart contre CBS

Kimmel, Fallon, Seth Meyers et John Oliver participent en outre à un dernier sketch. «Nous sommes venus vous dire que vous allez nous manquer», déclare Jimmy Kimmel. «Le Late Night ne sera pas le même sans toi».

«Où les Américains vont-ils se tourner pour voir des hommes blancs d'âge moyen faire des blagues sur l'actualité quand tu n'es pas là ?», envoie Seth Meyers après. John Oliver pressent, en pensant à la disparition de Colbert, que «cela peut arriver à n'importe lequel de nos shows à un moment ou à un autre».

Jon Stewart, son collègue de late night, est lui aussi présent en finale, mais il a également été interviewé individuellement le 20 mai. «Je trouve tout simplement intelligent ce que CBS fait là», s'insurge Stewart. «C'est une bonne démarche. Arrêter cette émission et puis aussi ruiner le journal télévisé et réduire '60 Minutes' à environ six bonnes minutes. C'est tellement intelligent».

Les late night shows ont-ils un avenir ?

Après le départ de Colbert, Jon Stewart et son équipe du «Daily Show» seront le dernier bastion de late night de la maison Paramount-Skydance. Ils seront sous haute surveillance, tout comme Jimmy Kimmel : sa chaîne ABC, qui appartient à Disney, avait déjà supprimé son émission l'année dernière et ne l'a réintégré dans le programme qu'après des protestations massives.

Les late night shows sont clairement à court de vieux hommes. De gauche à droite : Colbert, John Oliver, Seth Meyers, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon.

«The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» et «Late Night With Seth Meyers» sont diffusés sur NBC, qui appartient au géant des médias Comcast. «Last Week Tonight» avec John Oliver est diffusé sur HBO, qui devrait bientôt être vendu à Skydance. La vie ne sera pas plus facile pour ces animateurs de late night, mais ils ne se laisseront pas fermer la bouche.

Late Night USA - Comprendre l'Amérique blue News 50 États, 330 millions de personnes et encore plus d'opinions : Comment "comprendre l'Amérique" ? Pour garder une vue d'ensemble sans pour autant s'enflammer, il faut un phare. Les stars de "Late Night" offrent l'une des meilleures aides à la navigation : Elles sont les parfaits pilotes qui désignent impitoyablement les bas-fonds du pays et des gens, et servent à notre auteur Philipp Dahm de boussole comique pour l'état d'esprit de l'âme américaine.

La prochaine confrontation avec Donald Trump semble inéluctable. «Nous sommes des clowns», dit Colbert à propos de sa dispute avec le New Yorker : «A quel point cela diminue-t-il la fonction présidentielle de ne serait-ce que prendre note de ce que nous disons ?» Sa conclusion : en fait, c'est indigne de la fonction de répondre aux humoristes.

Et Trump ? «C'est étonnant qu'il ait tenu aussi longtemps», écrit aujourd'hui l'homme de 79 ans dans un post. «Enfin, Colbert en a fini avec CBS. Pas de talent, pas d'audimat, pas de vie. Il était comme un homme mort. Tu pourrais prendre n'importe quelle personne dans la rue et elle serait meilleure que cet abruti. Heureusement qu'il est enfin parti»!