Conflit en Ukraine Trump ne veut pas «appauvrir» les réserves américaines de Tomahawk

ATS

16.10.2025 - 22:54

Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis ne pouvaient pas «appauvrir» leurs propres réserves de Tomahawk. Il s'agit de missiles que l'Ukraine cherche à se procurer auprès de Washington pour répondre aux attaques russes.

C'est lors d'une réunion avec la presse dans le bureau ovale que Donald Trump a estimé que les Etats-Unis ne pouvaient pas "appauvrir" leurs propres réserves de Tomahawk.
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 22:54

16.10.2025, 22:57

«Nous ne pouvons pas appauvrir (les réserves de) notre propre pays», a dit le président américain en réponse à une question sur ces missiles de croisière, ajoutant: «Nous en avons besoin aussi, donc je ne sais pas ce que nous pouvons faire.»

Trump doit rencontrer vendredi Volodymyr Zelensky à Washington. Via cette rencontre, le président ukrainien espère obtenir des missiles Tomahawk.

Les missiles Tomahawk, en service depuis 42 ans et utilisé dans la quasi-totalité des interventions militaires américaines, permettraient à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe

Guerre en Ukraine. Trump et Poutine vont se voir à Budapest

Guerre en UkraineTrump et Poutine vont se voir à Budapest

