  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

A bord d’Air Force One Trump ne veut pas «perdre son temps» avec Poutine sans accord sur l’Ukraine

Basile Mermoud

25.10.2025

Le président américain Donald Tump a affirmé samedi qu'il ne «perdrait pas son temps» à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Donald Trump répond aux journalistes à bord de son avion Air Force One (archives).
Donald Trump répond aux journalistes à bord de son avion Air Force One (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

25.10.2025, 21:15

«Il faudrait que je sache que nous allons parvenir à un accord», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de son avion Air Force One, en réponse à une question sur ce qui pourrait le convaincre de tenir un nouveau sommet avec M. Poutine. «Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai toujours eu une excellente relation avec Vladimir Poutine, mais ceci a été très décevant», a-t-il ajouté, en référence à ses tentatives de régler le conflit entre Moscou et Kiev.

Les plus lus

L'électrochoc a presque fonctionné pour Winterthour
«Je ne comprends pas un mot» : Trump déconcerté par une journaliste française
Lara Gut-Behrami s'offre un 101e podium et égale Vreni Schneider !
Genève et Lausanne déroulent, Fribourg perd le derby des Zähringen
Superbe soirée pour Nico Hischier et les Devils
Israël a mené une frappe aérienne contre le Jihad islamique à Gaza