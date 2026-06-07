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«Sur le point de conclure un accord» Trump ne veut pas qu'Israël réplique aux tirs iraniens

ATS

7.6.2026 - 22:49

Le président américain Donald Trump dit qu'il va appeler le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour lui demander de ne pas répliquer aux missiles tirés dimanche par l'Iran vers Israël, rapporte dimanche le média Axios.

Donald Trump compte appeler Benjamin Netanyahu (archives).
Donald Trump compte appeler Benjamin Netanyahu (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.06.2026, 22:49

07.06.2026, 23:18

«Je vais appeler Bibi (le surnom de Netanyahu, ndlr) tout de suite pour lui dire de ne pas riposter. Israël a eu sa frappe et l'Iran a eu sa frappe. On n'a pas besoin d'une autre (frappe)», a déclaré le président américain selon le journaliste d'Axios Barak Ravid, qui dit avoir eu le président américain au téléphone.

«Nous sommes sur le point de conclure un accord définitif avec l'Iran. Ce sera un bon accord. Je ne veux pas qu'il tombe à l'eau à cause de ce qui se passe actuellement», a-t-il ajouté selon la même source.

«Tsahal poursuivra ses opérations dans tout le Liban»

L'armée israélienne va poursuivre ses opérations «dans tout le Liban» et «intensifier la pression» sur le mouvement islamiste libanais Hezbollah, a déclaré dimanche soir son porte-parole après des tirs de missiles iraniens sur Israël en riposte à un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth.

«Nous avons frappé (la banlieue sud de Beyrouth) en réaction aux tirs incessants du Hezbollah sur les localités du nord» d'Israël, a déclaré le général de brigade Effie Defrin.

«Tsahal poursuivra ses opérations dans tout le Liban et intensifiera ses coups portés sur l'organisation terroriste Hezbollah», a-t-il ajouté, «nous ne permettrons pas la poursuite de tirs visant les citoyens de l'Etat d'Israël».

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