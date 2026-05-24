Trump n'entend pas «se précipiter» en vue d'un accord avec l'Iran

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Le temps joue en notre faveur» Trump n'entend pas «se précipiter» en vue d'un accord avec l'Iran

Angelica Zermatten

24.5.2026

Donald Trump a tempéré dimanche les espoirs d'un accord imminent avec l'Iran pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, malgré des signes de progrès des deux côtés.

Donald Trump a tempéré dimanche les espoirs d'un accord imminent avec l'Iran pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.
Donald Trump a tempéré dimanche les espoirs d'un accord imminent avec l'Iran pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.
Getty Images via AFP

Agence France-Presse

24.05.2026, 17:42

«J'ai demandé à mes représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord, car le temps joue en notre faveur», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, en prévenant aussi que le blocus imposé par son pays aux ports iraniens resterait en vigueur «jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé».

Quelques heures plus tôt, son secrétaire d'Etat Marco Rubio avait pourtant évoqué la possibilité «dans les prochaines heures» de voir le monde recevoir «une bonne nouvelle», près de trois mois après le début du conflit qui a fait des milliers de morts, surtout en Iran et au Liban.

Accord avec l'Iran. Marco Rubio tease une annonce qui pourrait mettre officiellement fin à la guerre au Moyen-Orient

Accord avec l'IranMarco Rubio tease une annonce qui pourrait mettre officiellement fin à la guerre au Moyen-Orient

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril entre l'Iran et les Etats-Unis, mais l'économie mondiale continue d'être secouée par le quasi blocage du stratégique détroit d'Ormuz.

M. Trump avait précédemment évoqué un compromis «largement négocié» qui prévoirait la réouverture d'Ormuz, bloqué de facto par Téhéran depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par une attaque américano-israélienne sur l'Iran.

Selon les médias américains, cet accord permettrait aux navires de franchir à nouveau Ormuz, passage par lequel transitait un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde avant le conflit.

Des sources iraniennes au fait des négociations, citées par l'agence de presse Fars, affirment que l'accord prévoit bien un déblocage du détroit mais que ce dernier resterait contrôlé par l'Iran.

Quid du nucléaire ?

Selon CBS News, qui cite des sources proches des discussions, la dernière proposition comprendrait également le dégel de certains actifs iraniens dans des banques à l'étranger et la poursuite des négociations pour 30 jours supplémentaires.

Selon une «source informée» citée par l'agence de presse Tasnim, l'Iran a souligné qu'il n'y aurait aucun accord à moins qu'une partie de ses avoirs gelés ne soit libérée dès la première étape et qu'un mécanisme clair ne soit établi pour garantir la libération des autres fonds bloqués. Selon elle, si aucun accord définitif n'a encore été trouvé, c'est notamment en raison des désaccords sur ce dossier.

Fars rapporte elle que les sanctions visant le pétrole, le gaz et autres produits pétrochimiques seraient également levées le temps de la poursuite des négociations afin de permettre à l'Iran d'exporter ces productions, primordiales pour son économie.

L'accord discuté ne semble pas régler en revanche la question nucléaire. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a laissé entendre samedi que ce sujet ne faisait pas partie «à ce stade» de l'accord en discussions et qu'il serait abordé lors de «discussions séparées».

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit dimanche être convenu avec M. Trump que tout accord final avec l'Iran devait «éliminer entièrement la menace nucléaire», selon un communiqué après un entretien téléphonique samedi soir entre les deux alliés.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur dans ces négociations, a alimenté dimanche le scénario d'une résolution du conflit en plusieurs temps, en déclarant espérer «accueillir très prochainement la prochaine séance de négociations». Une première séance de pourparlers, infructueuse, s'était tenue à Islamabad le 11 avril.

Négociations. Netanyahu s'accorde avec Trump : tout accord final avec l'Iran doit «éliminer la menace nucléaire»

NégociationsNetanyahu s'accorde avec Trump : tout accord final avec l'Iran doit «éliminer la menace nucléaire»

«Droit de se défendre»

Des médias américains ont relevé des stratégies divergentes entre MM. Trump et Netanyahu, le premier poussant pour une solution diplomatique tandis que le second souhaiterait reprendre les combats.

L'armée iranienne a conservé un ton belliqueux dimanche. «Nous sommes en état de guerre et toutes nos forces armées sont pleinement préparées (...) à affronter tout ennemi», a déclaré le chef du commandement des forces armées, Ali Abdollahi, lors d'une rare apparition en public dans la principale mosquée de Téhéran, selon l'agence Tasnim.

L'apparent rapprochement des belligérants est intervenu après des semaines de blocages et de menaces.

Sur le front libanais, l'armée israélienne a appelé dimanche à l'évacuation d'une dizaine de villages dans le sud et l'est du Liban, avant de nouvelles frappes prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.

Onze personnes, dont six femmes et un enfant, avaient été tuées samedi dans une frappe israélienne dans le sud du pays, selon le ministère de la Santé.

M. Netanyahu a affirmé dimanche que Donald Trump avait, lors de son appel téléphonique, réitéré «le droit» d'Israël à se défendre sur tous les fronts, notamment au Liban.

Les plus lus

Alain Prost victime d'un violent cambriolage chez lui à Nyon
Trump n'entend pas «se précipiter» en vue d'un accord avec l'Iran
«Ce matin, un missile est tombé à 100 mètres de chez mes parents»
St-Gall brise le rêve du SLO et met fin à 57 ans d'attente
Fusée lancée : un astronaute va passer un an dans l'espace
Une amende fiscale de plusieurs millions contre Pierin Vincenz