Donald Trump a annoncé dimanche nommer l'homme d'affaires américano-libanais Massad Boulos, père d'un de ses gendres, comme conseiller pour le Moyen-Orient.

«Massad est un bon négociateur et un partisan inébranlable de la PAIX au Moyen-Orient. Il sera un ardent défenseur des États-Unis et de leurs intérêts», a écrit le président américain élu, alors que le conflit entre Israël et le Hamas mine la région depuis plus d'un an.

Républicain de longue date, M. Boulos a construit sa fortune dans la vente d'automobiles au Nigeria. Le mariage en 2022 de son fils Michael Boulos avec l'une des filles de Donald Trump, Tiffany, l'a propulsé dans le cercle intime du milliardaire fraîchement élu à la Maison Blanche.

«Grande expérience internationale»

Il a activement pris part à la campagne présidentielle, en s'impliquant pour convaincre la communauté arabe de certains Etats clés de voter pour le septuagénaire.

«Massad est un avocat accompli et un dirigeant très respecté dans le monde des affaires, avec une grande expérience sur la scène internationale», a loué le président élu, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier prochain. Chrétien maronite, M. Boulos avait tenté de se faire élire comme parlementaire au Liban, sans succès.

Conflit Israël-Hamas

Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump a maintes fois répété qu'il mettrait un terme au conflit entre Israël et le Hamas, sans jamais dévoiler de plan pour cela.

M. Boulos avait expliqué en octobre partager la même philosophie. Israël «a des objectifs militaires à atteindre, à savoir se débarrasser de l'infrastructure du Hamas et de sa capacité à lancer de nouvelles attaques», avait-il reconnu dans un entretien à Sky News.

Mais «ils doivent le faire très rapidement. (...) Cela ne peut pas durer éternellement», avait-il ajouté.

Accord de cessez-le-feu

L'annonce de la nomination de M. Boulos intervient quelques jours après un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, mouvement islamiste chiite libanais allié du Hamas et de l'Iran.

Cette trêve au Liban fait espérer des avancées au Proche-Orient à l'administration de Joe Biden, encore au pouvoir pour quelques semaines.

Dans la foulée de l'accord libanais, les Etats-Unis travaillent «activement» à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, a déclaré dimanche Jake Sullivan, l'actuel conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Mais «nous n'y sommes pas encore», a-t-il précisé.

Kushner père ambassadeur en France

Samedi, Donald Trump a également nommé Charles Kushner, le père de son autre gendre Jared Kushner, marié à Ivanka Trump, comme ambassadeur des Etats-Unis en France.

Un choix atypique pour des fonctions de diplomate: M. Kushner a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales, avant d'être gracié par Donald Trump vers la fin de son premier mandat à la Maison Blanche.

