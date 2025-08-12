  1. Clients Privés
Après le limogeage de l'ex-responsable Trump nomme un proche à la tête des statistiques de l'emploi

ATS

12.8.2025 - 07:29

Donald Trump a nommé lundi E.J. Antoni, un économiste d'un centre de réflexion très conservateur, à la tête de la principale agence de statistiques économiques des Etats-Unis. Cette annonce intervient près de deux semaines après le limogeage de l'ex-cheffe qui a publié de mauvais chiffres de l'emploi.

«Je suis heureux d'annoncer que je nomme l'économiste très réputé, E.J. Antoni, au poste de commissaire du Bureau des statistiques de l'emploi» (BLS), a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social. (archives)
«Je suis heureux d'annoncer que je nomme l'économiste très réputé, E.J. Antoni, au poste de commissaire du Bureau des statistiques de l'emploi» (BLS), a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 07:29

Le 1er août, le président américain avait accusé sans preuves Erika McEntarfer d'avoir manipulé les chiffres afin de ternir l'image de l'administration Trump, exigeant son renvoi «immédiat», une annonce qui avait stupéfié certains économistes et scandalisé les opposants.

«Je suis heureux d'annoncer que je nomme l'économiste très réputé, E.J. Antoni, au poste de commissaire du Bureau des statistiques de l'emploi» (BLS), a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«Notre économie est florissante et E.J. veillera à ce que les chiffres publiés soient HONNÊTES et JUSTES», a-t-il ajouté, usant de mots tout en majuscules comme à son habitude.

Chargé des questions économiques à la Heritage Foundation, connue pour ses positions très conservatrices, E.J. Antoni a publié sur le site de ce centre de réflexion plusieurs articles favorables à la politique du président républicain.

Le BLS revoit de manière régulière, à la hausse ou à la baisse, les données de l'emploi après la publication initiale, parfois de manière importante.

La dernière révision d'importance, début août, a revu à la baisse de 258'000 emplois sur les deux derniers mois.

Cette rectification a provoqué la fureur de Donald Trump qui a décidé dans la foulée de limoger Erika McEntarfer, également accusée, là aussi sans preuves, d'avoir «truqué» les chiffres de l'emploi pour «augmenter les chances de victoire» du camp démocrate à la dernière présidentielle.

