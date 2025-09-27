  1. Clients Privés
Disparue en 1937 Trump ordonne la déclassification de tous les documents sur l’aviatrice Amelia Earhart

Basile Mermoud

27.9.2025

Donald Trump a ordonné vendredi la déclassification et la publication de tous les documents gouvernementaux concernant Amelia Earhart, la célèbre aviatrice américaine disparue au-dessus du Pacifique en 1937.

Cette disparition reste l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de l'aviation, engendrant des dizaines de livres, films, et théories plus ou moins farfelues (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

27.09.2025, 08:54

Avec le navigateur Fred Noonan, Amelia Earhart était partie le 20 mai 1937 d'Oakland, en Californie, pour devenir la première femme à effectuer un vol autour du monde, cinq ans après avoir été la première à traverser l'Atlantique en solitaire.

Mais les deux avaient disparu le 2 juillet après avoir décollé de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour un vol éprouvant de 4.000 kilomètres. Ils devaient se réapprovisionner en carburant sur l'île Howland, mais n'y sont jamais parvenus.

«Beaucoup de gens m'ont interrogé sur la vie et l'époque d'Amelia Earhart», a lancé le président américain dans un message sur Truth Social. «Sa disparition, il y a près de 90 ans, a captivé des millions de personnes», a-t-il ajouté avant d'ordonner à son gouvernement «de déclassifier et de rendre publics tous les documents gouvernementaux relatifs à Amelia Earhart, à son dernier voyage et à tout ce qui la concerne».

Controverse. La lettre supposément écrite par Trump à Epstein rendue publique

ControverseLa lettre supposément écrite par Trump à Epstein rendue publique

Cette disparition reste l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de l'aviation, engendrant des dizaines de livres, films, et théories plus ou moins farfelues. L'hypothèse prévalente considère que Amelia Earhart et Fred Noonan ont connu une pénurie de carburant et ont abandonné leur bimoteur Lockheed L-10 Electra près de l'île Howland.

Trump ordonne la déclassification de tous les documents sur l’aviatrice Amelia Earhart