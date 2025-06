L'administration de Donald Trump a annoncé qu'elle allait autoriser le prélèvement de bois et le développement économique de vastes forêts encore intactes à travers les Etats-Unis, avec l'annulation de protections datant d'un demi-siècle.

environ 23 millions d'hectares de forêt sont concernés par les dernières décisions du gouvernement (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Au total, environ 23 millions d'hectares de forêt sont concernés par les dernières décisions du gouvernement du milliardaire républicain visant à favoriser les intérêts commerciaux au détriment de l'environnement.

La mesure a été annoncée lundi après un événement au Nouveau-Mexique auquel assistait la ministre de l'Agriculture Brooke Rollins.

Le ministère de l'Agriculture a déclaré qu'il allait «révoquer» une mesure connue sous le nom de «Roadless rule» (règle du sans route) et datant de 2001.

Cette réglementation préservait l'intégrité des forêts sur un tiers des terres appartenant au service national des forêts. Adoptée sous la présidence de Bill Clinton, elle interdisait tout abattage d'arbres destiné à la production de bois, toute extraction minière et tout forage dans les forêts encore intactes.

A l'époque, la mesure avait été saluée comme un pas en avant pour protéger les espaces sauvages des Etats-Unis.

Alors que les organisations de défense de l'environnement dénonçaient la décision, la ministre de l'Agriculture a parlé de mesure «dépassée».

«Une fois de plus, le président Trump se débarrasse d'obstacles absurdes à une gestion de bon sens de nos ressources naturelles en révoquant la réglementation +Roadless+ bien trop restrictive», a-t-elle ajouté.

Depuis le retour au pouvoir en janvier de Donald Trump, un climatosceptique et promoteur fervent des énergies fossiles, son administration a annulé des mesures de protection du climat existantes.

En mars, l'Agence pour la protection de l'environnement a annoncé qu'elle révoquerait des dizaines de mesures adoptées sous le président démocrate Joe Biden, notamment celles visant à réduire les émissions des véhicules et à diminuer considérablement les quantités de dioxyde de carbone émises par les centrales à charbon.

Les opposants accusent l'administration Trump de sacrifier la nature sur l'autel des intérêts financiers.

«La +Roadless rule+ a réussi à protéger les forêts de notre pays du développement énergétique destructeur, de l'exploitation minière, de l'exploitation forestière et de la construction de routes pendant près de 25 ans», a réagi Josh Hicks, directeur des campagnes de protection à la Wilderness Society.

«Toute tentative d'abrogation est une attaque contre l'air et l'eau que nous respirons et buvons, contre les nombreuses possibilités de loisirs dont profitent chaque année des millions de personnes, contre les refuges de la faune et de la flore et contre les zones tampons essentielles de localités menacées par des saisons d'incendies de plus en plus sévères», a-t-il ajouté.