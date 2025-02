Donald Trump compte discuter lundi avec le Canada et le Mexique au sujet des droits de douane qu'il a imposés à ces pays et dont l'annonce plombe les marchés boursiers, très inquiets du risque d'emballement d'une guerre commerciale.

Interrogé dimanche par la presse au sujet des 25% de droits de douane qu'il a imposés aux produits en provenance des deux pays, le président américain a assuré qu'il allait «discuter avec le Premier ministre Trudeau demain matin». «Je vais également parler avec le Mexique demain matin, je ne m'attends à rien de grave» de leur part, a-t-il dit.

Il a également averti le Canada qu'il était prêt à aller plus loin dans les droits de douane si le voisin du Nord persistait dans les représailles qu'il compte imposer à partir de mardi, date d'effet des mesures américaines.

Justin Trudeau a annoncé samedi que son pays imposerait des droits de douane de 25% sur des produits américains pour un total de 155 milliards de dollars canadiens (102 milliards d'euros), commençant par une première série de produits, d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens (21 milliards de dollars américains) dès mardi.

Donald Trump a fustigé dimanche le Canada, estimant que «globalement, il y a beaucoup de choses qu'ils n'autorisent pas. Et nous autorisons tout à entrer chez nous, c'est à sens unique. Nous subventionnons le Canada à hauteur de 200 milliards de dollars par an et qu'est ce qu'on a en échange?».

Les Bourses en Asie ont nettement baissé lundi, à l'unisson du peso mexicain, du dollar canadien et d'autres devises face au billet vert.

M. Trump avait toujours affirmé que l'impact des droits de douane serait supporté par les exportateurs étrangers, sans être répercuté sur les consommateurs américains, contredisant l'avis de la quasi totalité des experts.

Les Américains vont «souffrir»

Dans la matinée, il a toutefois reconnu pour la première fois clairement, dans une série de messages virulents sur son réseau social Truth Social, que les consommateurs et entreprises américains pourraient «souffrir».

«Ce sera le nouvel âge d'or pour les Etats-Unis! Est-ce que cela va faire souffrir? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Mais nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique et cela vaudra le prix qu'il faudra payer», a-t-il écrit en lettres capitales.

Le président américain a imposé samedi 25% de droits de douane sur tous les produits provenant du Mexique, ainsi que du Canada, à l'exception des hydrocarbures venant du voisin du Nord, désormais taxés à 10%.

Donald Trump a également ciblé la Chine en imposant 10% de droits de douane, qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants sur un certain nombre de produits chinois.

Les mesures doivent entrer en vigueur mardi. Elles pourraient, selon les économistes, entraîner des hausses de prix et freiner l'activité de tous les pays concernés en perturbant les chaînes de production.

Le Mexique, le Canada et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis et représentent au total plus de 40% des importations du pays.

Au total cela concerne jusque 1.400 milliards de dollars de produits entrant dans le pays, soit plus de quatre fois la valeur des produits importés taxés durant son premier mandat.

Hymne américain sifflé

Le ministre mexicain de l'Economie, Marcelo Ebrard, a dénoncé dimanche «l'offense faite» à son pays après les commentaires de la Maison Blanche accusant le gouvernement mexicain d'"alliance» avec les narcotrafiquants.

Il s'agit, a-t-il estimé, d'un «prétexte pour détourner l'opinion publique de l'énorme erreur que représente l'imposition de droits de douane punitifs sur le Mexique». Mexico a annoncé des représailles.

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a indiqué dimanche attendre la réponse de Donald Trump à sa proposition de dialogue, ajoutant qu'elle détaillerait la riposte de Mexico lundi matin.

Le Canada a également annoncé sa volonté de contester les nouveaux droits de douane devant l'Organisation mondiale du commerce, à l'instar de la Chine, qui a assuré qu'elle prendrait les «mesures correspondantes» pour protéger ses «droits et intérêts».

Ottawa va aussi déposer un recours dans le cadre de l'accord de libre-échange ACEUM, signé durant le premier mandat de Donald Trump entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Signe du profond mécontentement des Canadiens à l'égard de leur voisin, l'hymne américain, joué en début de rencontre en NBA et en NHL, a été sifflé à Toronto et Calgary dimanche.

Concernant l'Union européenne, le président américain a suggéré dimanche qu'elle pourrait elle aussi se voir imposer des nouveaux droits de douanes.

Il a en revanche laissé entendre que le Royaume-Uni pourrait y échapper dans l'immédiat.

Quant à un accord avec Londres, «je pense qu'on peut en trouver un», a déclaré M. Trump, «nous nous entendons très bien et nous verrons si nous pouvons ou non équilibrer nos relations» commerciales.