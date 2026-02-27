  1. Clients Privés
Possibles frappes américaines Trump n’est «pas très content» de la teneur des négociations avec l'Iran

ATS

27.2.2026 - 19:18

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'était «pas très content» de la teneur des négociations en cours avec l'Iran. Il a ajouté ne pas avoir pris de «décision finale» sur de possibles frappes américaines contre l'Iran.

Donald Trump a affirmé ne pas avoir pris de "décision finale" sur de possibles frappes américaines contre l'Iran.
Donald Trump a affirmé ne pas avoir pris de "décision finale" sur de possibles frappes américaines contre l'Iran.
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 19:18

27.02.2026, 19:29

«Je ne suis pas content quant au fait qu'ils (les Iraniens) ne veulent pas nous donner ce que nous devons avoir, je ne suis pas très content. Nous verrons ce qu'il va se passer», a dit le président américain à des journalistes, ajoutant que les discussions entre les deux pays se poursuivraient «aujourd'hui».

Genève. L'Iran salue de «bons progrès» dans les pourparlers avec Washington

GenèveL'Iran salue de «bons progrès» dans les pourparlers avec Washington

