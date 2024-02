Trump peut-il vraiment redevenir président des États-Unis?

Les États-Unis sont un pays polarisé. Trump a rompu avec les normes. Le triste point culminant de sa présidence a été la tempête du Capitole. Trump sera-t-il pour autant disqualifié de la présidence pour cette raison?

Donald Trump, 77 ans, veut revenir à la Maison Blanche après les élections présidentielles de novembre. Mais les adversaires du républicain affirment que son comportement lors de la prise du Capitole lui a fait perdre ce droit. KEYSTONE

La Constitution des États-Unis définit qui peut devenir président. La personne doit être native du pays, avoir au moins 35 ans et avoir vécu aux États-Unis pendant au moins 14 ans. Jusqu'ici, c'est très clair.

Mais il y a aussi ce que l'on appelle l'interdiction de l'insurrection dans le 14e amendement de la Constitution. Il stipule que personne ne peut occuper une fonction supérieure dans l'Etat s'il a auparavant participé à une insurrection contre l'Etat en tant que fonctionnaire.

Lever de rideau: Donald Trump. L'homme de 77 ans veut revenir à la Maison Blanche après les élections présidentielles de novembre. Mais les adversaires du républicain affirment que son comportement lors de la prise du Capitole lui a fait perdre le droit de redevenir président. Leurs efforts en ce sens ont été couronnés de succès, notamment dans l'État du Colorado.

La balle est désormais dans le camp de la Cour suprême du pays. Ce jeudi, les neuf juges à Washington entendront les arguments des deux parties - mais une décision ne sera prise que plus tard. En décembre, la plus haute juridiction du Colorado avait décidé, dans un jugement explosif, que l'ex-président Trump s'était disqualifié pour les primaires républicaines en vue de l'élection présidentielle dans l'Etat. Trump a fait appel de la décision.

Le jugement est suspendu jusqu'à ce que la question soit définitivement tranchée. Il appartient donc désormais à la Cour suprême de décider de la suite des élections présidentielles aux Etats-Unis.

La question de l'exclusion de Trump de la présidence n'est pas seulement épineuse sur le plan juridique - elle est politiquement explosive, pourrait diviser davantage la société américaine en cette année électorale et pousser le système politique à ses limites.

Trump a déplacé la majorité de la Cour suprême vers la droite

La Cour suprême du pays aime se montrer impartiale et sans préjugés. Il y a un peu plus de 23 ans, elle a pourtant déjà statué sur l'issue d'une élection présidentielle dans une décision historique. Il s'agissait alors de savoir si les votes devaient être recomptés dans l'État décisif de Floride. La Cour suprême a stoppé le recomptage et a ainsi fait du républicain George W. Bush le président, le démocrate Al Gore ayant perdu.

La réputation de la Cour avait alors été entachée et les critiques nombreuses. Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Trump devrait avoir une dimension similaire - peut-être même plus importante. Au cours de son mandat, Trump a eu la possibilité de renouveler trois postes de juges à la Cour suprême. Il a opté pour des candidats archi-conservateurs et profondément religieux et a peut-être déplacé les majorités de la Cour loin vers la droite pour des décennies.

Seuls trois des neuf juges sont classés dans le camp libéral. Dans cette configuration de composition, le tribunal a souvent pris des décisions allant dans le sens des plaignants religieux, a affaibli la protection des minorités et a par exemple renversé le droit à l'avortement en vigueur depuis environ 50 ans.

Par la suite, le tribunal a perdu le soutien de la population selon les sondages. Pourtant, elle n'a pas toujours statué dans le sens de Trump, par exemple lorsqu'il s'agissait de la publication de ses documents fiscaux.

Un exercice de corde raide juridique

Dans l'affaire de l'éligibilité de Trump à la présidence, il y a en gros trois questions à résoudre. La première est de savoir si la clause de rébellion de la Constitution s'applique aux présidents. Le passage cite certes quelques exemples de telles fonctions supérieures, mais la fonction de président n'est pas explicitement mentionnée.

Deuxièmement, il faut déterminer si l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 doit être considéré comme une insurrection. Les partisans de Trump avaient alors pris d'assaut le siège du Parlement à Washington. Le Congrès s'y était réuni pour confirmer formellement la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle. Trump avait auparavant excité ses partisans lors d'un discours. Si cet événement devait être considéré comme une émeute, il faudrait en troisième lieu déterminer si Trump y a participé.

Les spécialistes s'attendent toutefois à ce que le tribunal ne réponde à aucune de ces questions. Car l'affaire est trop chargée politiquement pour cela. «Je pense qu'il y aura un jugement technique», déclare le professeur de droit Aaron Tang de l'université de Stanford en Californie lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande.

Cela signifie que la Cour suprême contournerait les questions centrales afin de ne pas se rendre politiquement vulnérable. «On peut s'imaginer cela comme une sortie de secours, comme une voie par laquelle la Cour suprême peut décider pour Trump, qui n'est pas explosive politiquement». Tang s'attend à ce que la Cour se range du côté de Trump.

La Cour suprême pourrait renvoyer la balle au Congrès

Tang et d'autres juristes supposent que la Cour suprême pourrait considérer que la responsabilité de la question de l'aptitude à être président incombe au Congrès. Un éventuel jugement pourrait stipuler que le Congrès américain devrait d'abord adopter une loi en ce sens avant que la clause d'insurrection ne puisse être appliquée.

Les opposants de Trump font valoir qu'une loi n'est pas nécessaire pour appliquer la Constitution. Et certains experts mettent en garde contre le fait de rejeter la responsabilité sur le Congrès dans une période aussi polarisée. Même les juristes qui ont pris position dans le sens de Trump auprès de la Cour suprême ne voient pas d'un bon œil une telle solution.

«Je souhaiterais que la Cour trouve une solution propre», déclare par exemple le juriste Josh Blackman lors d'un événement organisé par le groupe de réflexion conservateur Heritage Foundation. «Je pense qu'une prise de position en demi-teinte (...), qu'elle laisse au Congrès, est un risque où l'on joue aussi avec de la dynamite».

Il y a plusieurs autres possibilités pour que le tribunal se prononce au final. Elle pourrait aussi déclarer Trump apte à la présidence et se positionner malgré tout sur la nature de l'assaut contre le Capitole. Les juges pourraient tout aussi bien déclarer que la clause d'insurrection ne s'applique pas aux présidents. C'est également l'argument de Blackman, par exemple.

Et bien sûr, il est également possible que la Cour suprême décide que Trump n'est pas apte à devenir président. Il pourrait alors certes continuer à se présenter, et dans certaines circonstances juridiques, son nom pourrait peut-être même figurer sur le bulletin de vote. Mais le républicain ne devrait pas redevenir président des Etats-Unis.

Les experts estiment qu'il est absolument improbable que la Cour suprême rende un tel jugement. Certains craignent alors la violence politique - l'assaut du Capitole a montré jusqu'où Trump et ses partisans sont prêts à aller. Pour le juriste Tang, un tel jugement serait une «décision qui changerait le monde».