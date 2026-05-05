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«tu perdras, puta*** d'abruti» Trump poste une image d'IA qui montre qu'il n'a pas la moindre idée de l'ONU

Philipp Dahm

5.5.2026

Donald Trump poste une image d'IA avec des cartes de l'ONU, qui doit être une annonce à l'Iran : Le président américain décide donc de ce qui se joue. Malheureusement, l'homme de 79 ans s'est trompé.

18 août 2004 : Donald Trump fait de la publicité pour «Trump - The Game» à New York. Serait-il plus à l'aise avec ces règles qu'avec celles de l'ONU ?
18 août 2004 : Donald Trump fait de la publicité pour «Trump - The Game» à New York. Serait-il plus à l'aise avec ces règles qu'avec celles de l'ONU ?
KEYSTONE

Philipp Dahm

05.05.2026, 16:58

05.05.2026, 20:10

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Depuis sa dispute avec Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche en février 2025, Donald Trump ne cesse d'utiliser la métaphore des cartes que quelqu'un a en main - ou pas.
  • Aujourd'hui, l'homme de 79 ans poste une photo avec des cartes de l'ONU et écrit : «J'ai tous les atouts».
  • Malheureusement, UNO ne fonctionne pas ainsi : le but du jeu est de ne plus avoir de cartes à la fin. Les moqueries sont donc nombreuses.
Montre plus

"You don't have the cards " - en substance : «Tu n'as pas d'atouts» : depuis la visite désormais légendaire de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche le 28 février 2025, nous savons que Donald Trump a un faible pour les jeux de cartes.

A l'époque, le président américain - flanqué du vice-président JD Vance - avait utilisé sa métaphore pour signifier sans ménagement à son homologue ukrainien qu'il n'avait rien à dire. On n'a toutefois jamais su de quel jeu de cartes il s'agissait exactement.

Au vu de la grande politique menée à Washington, on peut supposer qu'il s'agit d'un poker - cela correspond aux enjeux élevés auxquels Selenskyj a joué dans cette affaire. Dans un premier temps, l'homme de 48 ans a perdu : peu après sa visite aux Etats-Unis, le Pentagone a suspendu à court terme la transmission d'informations des services secrets à Kiev.

Aujourd'hui, Trump fait à nouveau appel à l'image du joueur : «J'ai tous les atouts», peut-on lire sous la photo que le président et le compte X de la Maison Blanche ont rendue publique le 4 mai. Sur la photo générée par l'IA, l'homme de 79 ans brandit six cartes de «Uno All Wild».

La Maison Blanche poste sur X l'image IA de Donald Trump.
La Maison Blanche poste sur X l'image IA de Donald Trump.
X/@WhiteHouse

Mais chez Trump, le jeu s'appelle seulement «Wild». Il est étrange que ce nom figure à l'intérieur des cartes - et non à l'extérieur. De plus, Trump a de très mauvaises cartes sur l'image : pas de carte d'échange de cartes, pas de carte de suspension, pas de +2 et pas de +4. Avec cette main, il ne gagne que si ses adversaires sont aussi mal placés.

Celui qui a les cartes n'a pas besoin de se moquer

Plus important encore : le but du jeu UNO est de se débarrasser de toutes les cartes. «J'ai toutes les cartes» n'est donc vraiment pas quelque chose dont il faut se vanter. C'est comme se réjouir d'un carton rouge au football.

Bien entendu, cela a également été remarqué par des utilisateurs de médias sociaux enjoués qui - comme toujours sur X - attirent discrètement l'attention sur cette contradiction. «Si tu as toutes les cartes et que tu joues à l'ONU, tu perdras, putain d'abruti», écrit cet utilisateur.

«Le but de l'ONU est de ne pas avoir de cartes, putain d'idiot», rejoint cette utilisatrice.

Une, non, deux questions : «Des cartes de l'ONU ? Sérieusement, l'Amérique. [Vous avez] certaines des meilleures universités du monde et c'est [ce] que vous avez choisi ?»

Cette utilisatrice a «réparé» l'image pour Trump : Désormais, on peut lire «Je suis mentalement dérangé».

Et à quoi cela ressemblerait-il si Trump avait vraiment toutes les cartes de l'ONU en main ?

Comme nous l'avons déjà écrit : Trump pourrait avoir de meilleures cartes, comme le montre cette photo avec un Iranien.

Si nous étions au poker, Téhéran aurait un détroit (d'Ormuz) :

Ces médisants pensent que le président veut simplement détourner l'attention des dossiers Epstein :

D'autres font intervenir la Chine : c'est elle qui fabrique les cartes.

Et cet utilisateur de X suppose même, avec un clin d'œil, qu'un «ennemi de l'intérieur» a posté l'image IA pour faire passer Trump pour un idiot : «Aidez votre père à se sortir du pétrin», demande-t-il à Don Jr. et Eric.

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