Trump poste une image d'IA qui montre qu'il n'a pas la moindre idée de l'ONU

"You don't have the cards " - en substance : «Tu n'as pas d'atouts» : depuis la visite désormais légendaire de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche le 28 février 2025, nous savons que Donald Trump a un faible pour les jeux de cartes.
A l'époque, le président américain - flanqué du vice-président JD Vance - avait utilisé sa métaphore pour signifier sans ménagement à son homologue ukrainien qu'il n'avait rien à dire. On n'a toutefois jamais su de quel jeu de cartes il s'agissait exactement.
Au vu de la grande politique menée à Washington, on peut supposer qu'il s'agit d'un poker - cela correspond aux enjeux élevés auxquels Selenskyj a joué dans cette affaire. Dans un premier temps, l'homme de 48 ans a perdu : peu après sa visite aux Etats-Unis, le Pentagone a suspendu à court terme la transmission d'informations des services secrets à Kiev.
Aujourd'hui, Trump fait à nouveau appel à l'image du joueur : «J'ai tous les atouts», peut-on lire sous la photo que le président et le compte X de la Maison Blanche ont rendue publique le 4 mai. Sur la photo générée par l'IA, l'homme de 79 ans brandit six cartes de «Uno All Wild».
Mais chez Trump, le jeu s'appelle seulement «Wild». Il est étrange que ce nom figure à l'intérieur des cartes - et non à l'extérieur. De plus, Trump a de très mauvaises cartes sur l'image : pas de carte d'échange de cartes, pas de carte de suspension, pas de +2 et pas de +4. Avec cette main, il ne gagne que si ses adversaires sont aussi mal placés.
Celui qui a les cartes n'a pas besoin de se moquer
Plus important encore : le but du jeu UNO est de se débarrasser de toutes les cartes. «J'ai toutes les cartes» n'est donc vraiment pas quelque chose dont il faut se vanter. C'est comme se réjouir d'un carton rouge au football.
Bien entendu, cela a également été remarqué par des utilisateurs de médias sociaux enjoués qui - comme toujours sur X - attirent discrètement l'attention sur cette contradiction. «Si tu as toutes les cartes et que tu joues à l'ONU, tu perdras, putain d'abruti», écrit cet utilisateur.
If you have all the cards and you’re playing Uno, you’re losing you fucking moron.
— Schrödinger's Disgruntled Cat (@01Adam12) May 3, 2026
Et cet utilisateur de X suppose même, avec un clin d'œil, qu'un «ennemi de l'intérieur» a posté l'image IA pour faire passer Trump pour un idiot : «Aidez votre père à se sortir du pétrin», demande-t-il à Don Jr. et Eric.
Who did this?? Show us who you are, you coward. You are deliberately making President Trump look bad. Which idiot staffer are you? You are the enemy within and you need to be fired. @PressSec@SusieWiles47 Help your dad out @DonaldJTrumpJr@EricTrump!!