«Je ne vais pas perdre mon temps» Pas de rencontre entre Trump et Poutine sans accord en vue sur l'Ukraine

ATS

26.10.2025 - 08:27

Le président américain Donald Tump a affirmé samedi qu'il ne «perdrait pas son temps» à programmer une nouvelle rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Les deux chefs d'Etat auraient dû se rencontrer dans quelques semaines à Budapest (archives).
Les deux chefs d'Etat auraient dû se rencontrer dans quelques semaines à Budapest (archives).
sda

Keystone-SDA

26.10.2025, 08:27

«Il faudrait que je sache que nous allons parvenir à un accord», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de son avion Air Force One, en réponse à une question sur ce qui pourrait le convaincre de tenir un nouveau sommet avec M. Poutine.

«Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai toujours eu une excellente relation avec Vladimir Poutine, mais ceci a été très décevant», a-t-il ajouté, en référence à ses tentatives de régler le conflit entre Moscou et Kiev.

Donald Trump a reporté mardi sine die un projet de rencontre tout juste annoncé avec Vladimir Poutine à Budapest, disant ne pas vouloir de discussions «pour rien» et les Etats-Unis ont imposé le lendemain de nouvelles sanctions sur les hydrocarbures russes.

Un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a néanmoins rencontré des responsables de l'administration Trump vendredi et samedi, a indiqué à l'AFP une source russe proche des discussions. Celles-ci devraient se poursuivre dimanche.

Selon les médias américains, M. Dmitriev s'est entretenu samedi en Floride avec Steve Witkoff, l'un des émissaires de Donald Trump.

La veille, l'envoyé russe avait affirmé à la chaîne CNN qu'une solution diplomatique au conflit était «assez proche», après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié de «bon compromis» l'idée, proposée par Donald Trump, de discuter avec la Russie sur la base de la ligne de front actuelle.

Virage spectaculaire. Trump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou

Virage spectaculaireTrump annule le sommet de paix et punit sévèrement Moscou

