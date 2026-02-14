Trump prêt à imposer une réforme électorale sans l'aval du Congrès

Donald Trump a menacé vendredi de contourner le Congrès pour imposer l'obligation de présenter une pièce d'identité aux élections, un sujet épineux aux Etats-Unis où des millions de personnes en âge de voter ne possèdent pas de tel document.

Keystone-SDA ATS

Sur sa plateforme Truth Social, le président américain a affirmé que cette obligation serait mise en place pour les élections de mi-mandat, en novembre, «qu'elle soit approuvée par le Congrès ou non!».

Il a ajouté dans une autre publication qu'il présenterait les raisons légales pour cette obligation dans un décret exécutif.

Un texte visant à refondre l'organisation des élections dans les 50 Etats américains est en cours d'examen au Congrès américain.

La Chambre des représentants, à majorité républicaine, a approuvé mercredi cette proposition de loi qui imposerait à toute personne en âge de voter de présenter en personne une preuve de citoyenneté, comme un passeport ou un certificat de naissance, afin de s'inscrire sur les listes électorales.

Elle imposerait également de présenter une pièce d'identité avec photo au moment de voter, ce qui n'est pas le cas actuellement dans une grande majorité des Etats.

Mais le texte fait face à un obstacle de taille au Sénat, où 60 voix seraient nécessaires pour l'adopter.

Les républicains n'y disposent que de 53 voix sur 100, et les démocrates s'opposent fortement à ces réformes, affirmant qu'elles ont avant tout pour but de mettre des barrières au vote aux populations issues de minorités, moins susceptibles de posséder une pièce d'identité.

Le Centre pour la démocratie et la participation civique de l'université du Maryland estimait ainsi en janvier 2024 que près de 21 millions de citoyens américains en âge de voter ne possédaient pas de permis de conduire valide, la forme de pièce d'identité la plus courante aux Etats-Unis.

Les Américains noirs et ceux d'origine hispanique avaient moins de chances de posséder un permis de conduire valide «de manière disproportionnée» par rapport à la population générale, avait précisé le centre d'études.

Mais pour les républicains, ces réformes ont avant tout pour but d'empêcher la fraude électorale.

Donald Trump avance, sans fondement, que des fraudes massives ont eu lieu à l'élection présidentielle de 2020, qu'il dit avoir remportée face à Joe Biden.

«Nous ne pouvons plus laisser les démocrates s'en sortir impunément», a déclaré le président républicain vendredi, soulignant le vaste soutien de l'opinion publique à la mise en place d'une obligation de présenter une pièce d'identité pour voter.