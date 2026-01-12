  1. Clients Privés
«A un moment donné, je le ferai» Trump prêt à rencontrer la présidente par intérim du Venezuela

ATS

12.1.2026 - 05:04

Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert dimanche à une entrevue avec la dirigeante par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez. Il a estimé que son gouvernement travaillait «vraiment bien» avec Caracas.

Donald Trump que les échanges avec les autorités vénézuéliennes se passent bien.
Donald Trump que les échanges avec les autorités vénézuéliennes se passent bien.
ATS

Keystone-SDA

12.01.2026, 05:04

12.01.2026, 06:12

A la question de savoir s'il prévoyait de rencontrer Mme Rodriguez, Donald Trump a répondu aux journalistes: «A un moment donné, je le ferai», à bord de son avion Air Force One.

La vice-présidente du Venezuela, investie comme cheffe de l'Etat par intérim, après la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse le 3 janvier, négocie sur plusieurs fronts avec Washington, qui souhaite notamment profiter des immenses réserves de pétrole vénézuéliennes.

Son gouvernement a décidé d'entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu'il n'est pas «soumis» à Washington.

Après une visite de diplomates américains à Caracas vendredi, l'exécutif américain «reste en contact étroit avec les autorités intérimaires», a indiqué samedi un responsable du département d'Etat. M. Trump a affirmé avoir «annulé» une nouvelle attaque américaine sur le Venezuela du fait de la «coopération» de Caracas.

Cuba dans le viseur

Le président américain, qui veut en finir avec la collaboration entre Caracas et la Havane, a néanmoins durci le ton contre Cuba et exhorté le pays caribéen à accepter «avant qu'il ne soit trop tard» un «accord» dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane.

«Personne ne dicte quoi faire» à Cuba, a répondu sur le réseau social X le président cubain Miguel Diaz-Canel. Cuba est «une nation libre, indépendante et souveraine», a-t-il ajouté.

Aux Etats-Unis, dans le centre de détention de Brooklyn, à New York, où il est incarcéré, le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est montré confiant. «Nous allons bien. Nous sommes des combattants», a-t-il déclaré selon son fils, dans une vidéo publiée samedi par le PSUVA, le parti au pouvoir au Venezuela.

Accusés notamment de trafic de drogue, l'ancien dirigeant socialiste et son épouse Cilia Flores ont plaidé non coupables lors de leur présentation lundi dernier devant la justice américaine, avant une prochaine audience prévue le 17 mars.

