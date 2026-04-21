Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir, sur son réseau social Truth Social, sa décision de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Il maintient cependant le blocus des ports iraniens.

Donald Trump a décidé de «prolonger le cessez-le-feu» jusqu'à «ce que l'Iran présente une proposition visant à mettre fin au conflit» ATS

Keystone-SDA ATS

Donald Trump a annoncé mardi la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran afin de donner plus de temps à Téhéran pour négocier, tout en maintenant le blocus des ports iraniens.

S'exprimant sur sa plateforme Truth Social, le président américain a annoncé avoir décidé de «prolonger le cessez-le-feu jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition et que les discussions soient conclues, d'une manière ou d'une autre».

Le dirigeant républicain a souligné avoir pris cette décision face «aux graves divisions au sein du gouvernement iranien» et à la demande du Pakistan, principal pays médiateur. Il a toutefois indiqué avoir «ordonné à nos forces armées de maintenir le blocus» naval.

L'annonce du président américain intervient alors que Washington et Téhéran ont affiché leur désaccord sur l'expiration de la trêve, les premiers parlant de mercredi soir, heure de Washington, tandis que les seconds ont évoqué ce mardi, à minuit GMT.

Par ailleurs, le vice-président JD Vance, qui doit mener la délégation américaine lors de négociations avec l'Iran au Pakistan, n'a pas quitté Washington mardi matin comme attendu, ce qui s'ajoute à l'incertitude quant à la reprise des pourparlers.