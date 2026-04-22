Trump enrage: «Une élection truquée a eu lieu la nuit dernière»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Victoire des démocrates Trump enrage: «Une élection truquée a eu lieu la nuit dernière»

ATS

22.4.2026 - 20:39

Donald Trump a qualifié mardi de «truqué» le référendum gagné la veille par les démocrates en Virginie et qui leur permet de redessiner la carte électorale de cet Etat pour potentiellement glaner quatre sièges supplémentaires au Congrès américain.

Hakeem Jeffries, chef de file de la minorité démocrate à la Chambre des représentants (New York), s'exprime au sujet du vote sur le redécoupage électoral en Virginie, au siège du Comité national démocrate à Washington, le mercredi 22 avril 2026. (Photo AP/Cliff Owen)
Hakeem Jeffries, chef de file de la minorité démocrate à la Chambre des représentants (New York), s'exprime au sujet du vote sur le redécoupage électoral en Virginie, au siège du Comité national démocrate à Washington, le mercredi 22 avril 2026. (Photo AP/Cliff Owen)
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.04.2026, 20:39

«Les démocrates s'en sont sortis avec une autre victoire malhonnête», a déclaré sur sa plateforme Truth Social le président américain, coutumier des accusations de fraude électorale, notamment celles -- sans fondement -- concernant sa défaite à la présidentielle de 2020 face à Joe Biden.

«Une élection truquée a eu lieu la nuit dernière dans le grand Etat de Virginie», a lancé Donald Trump tout en majuscules.

«Toute la journée, les républicains gagnaient, l'enthousiasme était incroyable, jusqu'à la toute fin quand, bien sûr, il y a eu un dépouillement massif de 'bulletins de vote par correspondance'! Où est-ce que j'ai déjà entendu ça», s'est interrogé le président républicain de manière sarcastique.

Donald Trump dénonce régulièrement la possibilité dans de nombreux Etats américains de voter par correspondance, et il cite cette modalité de vote comme l'une des raisons principales de sa défaite -- qu'il ne reconnaît toujours pas -- en 2020.

Décret signé

Fin mars, il a signé un décret destiné à encadrer plus durement le vote par correspondance, un décret attaqué par les démocrates devant la justice.

Le référendum de mardi en Virginie, grand Etat de la côte Est, était vu comme une riposte à l'initiative de redécoupage électoral lancée par Donald Trump et les républicains dans des Etats comme le Texas.

Sur les 11 députés que la Virginie compte au Congrès américain, six sont actuellement démocrates. Avec le nouveau découpage territorial, l'espoir à gauche est de voir ce chiffre monter jusqu'à 10 lors des élections cruciales de mi-mandat en novembre.

Redessiner les circonscriptions de manière partisane et avec des contours géographiques ubuesques est une vieille recette de cuisine électorale aux Etats-Unis, connue sous le nom de «gerrymandering».

En 2025, Donald Trump a exigé auprès des dirigeants du Texas un redécoupage qui permettrait aux républicains de gagner cinq sièges au Congrès.

L'Ohio et la Caroline du Nord ont suivi l'exemple texan et ont redessiné leur carte pour offrir une poignée de sièges supplémentaires au parti présidentiel.

Face à cette offensive, le Parti démocrate a décidé de riposter et de procéder à son propre redécoupage dans certains Etats, principalement en Californie, et donc désormais en Virginie.

Les plus lus

Suivez l’acte III de la finale entre Davos et Fribourg en direct
Qui a bien pu s'offrir cette propriété de luxe à 406 millions ?
Trump enrage: «Une élection truquée a eu lieu la nuit dernière»
Après huit ans à veiller sur les stars du ski suisse, Zoé Chastan s'en va
Et si Federer se cachait derrière ce projet aussi discret que mystérieux ?
La folle course-poursuite de voleurs de voitures de luxe à travers trois cantons !