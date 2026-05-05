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«Mini guerre» Trump qualifie la guerre contre l'Iran de «petit accrochage»

ATS

5.5.2026 - 17:45

Donald Trump, s'efforçant de minimiser l'ampleur de la guerre contre l'Iran, a qualifié mardi le conflit de «petit accrochage».

Donald Trump utilise aussi très souvent un vocabulaire qui tend à minimiser ce conflit (archives).
Donald Trump utilise aussi très souvent un vocabulaire qui tend à minimiser ce conflit (archives).
sda

Keystone-SDA

05.05.2026, 17:45

«Nous sommes dans un petit accrochage sur le plan militaire. Je parle d''accrochage' parce que l'Iran n'a aucune chance», a dit le président américain à la Maison Blanche, pendant un événement consacré à l'exercice physique à l'école.

Le dirigeant républicain vante régulièrement les succès selon lui spectaculaires de l'opération «Fureur épique» contre l'Iran, dont la marine serait par exemple «anéantie», et a parlé plusieurs fois ouvertement de «guerre».

Mais il utilise aussi très souvent un vocabulaire qui tend à minimiser ce conflit, impopulaire auprès des Américains. Lundi, il a évoqué une «mini guerre». Le président américain a aussi décrit le conflit comme une «petite excursion».

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