«Serrages de main fréquents» Trump qualifie les rumeurs sur sa santé de «fausses informations»

ATS

2.9.2025 - 22:13

Donald Trump a rejeté mardi les rumeurs sur son état de santé qui ont agité une partie des réseaux sociaux aux Etats-Unis depuis plusieurs jours. Il les a qualifiées de «fausses informations», lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Une rumeur a parcouru la Toile en prétendant que Trump était mort (archives).
ats

Keystone-SDA

02.09.2025, 22:15

«Je n'ai pas vu ça», a déclaré le président américain lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur ces on-dit qui ont circulé sur les plateformes X et Bluesky. Selon ces rumeurs, la santé du dirigeant de 79 ans était défaillante après ne pas avoir fait d'apparition devant les médias pendant plusieurs jours.

«Ce sont des fausses informations», a déclaré le républicain, qui se vante fréquemment de posséder une santé de fer.

En novembre, Donald Trump était devenu la personne la plus âgée à être élue à la présidence des Etats-Unis.

La Maison Blanche avait affirmé en juillet que les hématomes visibles sur la main droite du président étaient dus à «des serrages de main fréquents» et à sa prise d'aspirine comme traitement cardiovasculaire standard.

L'exécutif américain avait également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne. Le médecin présidentiel Sean Barbarella avait alors écrit que Donald Trump demeurait «en excellent état de santé».

Sujet fréquent

La santé des locataires de la Maison Blanche est un sujet de discussion fréquent et largement observé aux Etats-Unis, mais l'élection de Joe Biden en 2020 et celle de Donald Trump en 2024 à presque 80 ans ont donné une nouvelle dimension à la question.

Donald Trump a fréquemment accusé les proches de Joe Biden son prédécesseur d'avoir caché son déclin cognitif et physique.

Après un débat calamiteux face à son rival républicain en juin 2024, l'ex-président démocrate avait été forcé de jeter l'éponge et de ne pas se présenter à sa réélection.

Alimentée par JD Vance. «Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile

Alimentée par JD Vance«Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile

