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«Appel à la violence» Trump réclame le renvoi de l'animateur Jimmy Kimmel

ATS

27.4.2026 - 20:39

Donald Trump a réclamé lundi que la chaîne ABC renvoie immédiatement l'animateur Jimmy Kimmel. Ce dernier serait se serait fait l'auteur d'un «ignoble appel à la violence» au travers d'une blague visant Melania Trump.

immy Kimmel avait déjà été accusé par la droite américaine d'exploiter l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk (archives).
immy Kimmel avait déjà été accusé par la droite américaine d'exploiter l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk (archives).
ats

Keystone-SDA

27.04.2026, 20:39

«Cela va vraiment trop loin. Jimmy Kimmel doit être immédiatement renvoyé par Disney et ABC», a écrit le président américain, en critiquant des propos tenus par l'humoriste qui, dans son émission la semaine dernière, avait jugé que la Première dame «était rayonnante comme une veuve en devenir».

Melania Trump, rompant avec la réserve médiatique qu'elle observe le plus souvent, a elle-même critiqué l'animateur lundi, en l'accusant sur X de porter une «rhétorique de haine et de violence».

Le message de la Première dame suit la tentative d'intrusion d'un tireur samedi lors du gala des correspondants de la Maison Blanche, auquel assistait le couple présidentiel.

La Maison Blanche assure que le suspect voulait assassiner Donald Trump et de hauts responsables de son gouvernement.

Deux jours avant, Jimmy Kimmel avait parodié dans son émission le discours habituellement prononcé par un humoriste lors de ces galas, avec le président comme sujet principal des moqueries.

«Légitimer la violence politique»

Ses propos ont été condamnés à droite lundi, notamment par James Blair, haut responsable de la Maison Blanche, qui a dénoncé des commentaires ayant pour but selon lui de «légitimer la violence politique».

Pour Melania Trump, «ce monologue à propos de ma famille, ce n'est pas de l'humour».

«Les gens comme Kimmel ne devraient pas avoir l'opportunité d'entrer dans nos foyers chaque soir pour répandre la haine», a ajouté la Première dame, qualifiant l'animateur de «lâche» et exhortant aussi ABC à agir contre lui.

Grande star des émissions de nuit, les fameux «late night shows», Jimmy Kimmel avait déjà été accusé par la droite américaine en septembre dernier d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk.

Propriété de Disney, ABC avait alors suspendu d'antenne l'animateur. Mais face au tollé et aux accusations de censure, la chaîne avait fait revenir l'humoriste une semaine après son éviction.

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