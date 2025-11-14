  1. Clients Privés
Solution trouvée Trump réduit les droits de douane pour la Suisse à 15%

ATS

14.11.2025 - 15:10

Le Conseil fédéral a annoncé vendredi une réduction des droits de douane américains sur les produits suisses de 39% actuellement à 15%.

Le Conseil fédéral a annoncé un nouvel accord dans le conflit douanier avec le président américain Donald Trump (archives).
Le Conseil fédéral a annoncé un nouvel accord dans le conflit douanier avec le président américain Donald Trump (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 15:10

14.11.2025, 15:39

«La Suisse et les Etats-Unis ont trouvé une solution», écrit le gouvernement sur le réseau social X. Le Conseil fédéral remercie le président américain Donald Trump «pour son engagement constructif».

Et de saluer la «bonne réunion» de jeudi entre le conseiller fédéral Guy Parmelin et le représentant de la Maison Blanche pour le commerce (USTR) Jamieson Greer. Ce dernier a confirmé sur la chaîne CNBC qu'un accord avait été trouvé.

Lundi soir, l'agence financière Bloomberg avait affirmé, citant des sources anonymes, que la Suisse était proche d'un accord ramenant les droits de douane à 15%, soit au même niveau de ceux appliqués aux principaux concurrents des entreprises suisses, soit de l'Union européenne, du Japon ou de la Corée du Sud.

Développement à suivre...

