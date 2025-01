Le président américain Donald Trump a à nouveau mis en garde le reste du monde à Davos. Il l'a exhorté à faire fabriquer ses produits aux Etats-Unis, au risque de se retrouver confronté à des tarifs douaniers pouvant représenter des trillions.

Donald Trump a déployé son programme politique à Davos jeudi. ATS

Keystone-SDA, clsi, ats ATS

«Fabriquer vos produits aux Etats-Unis et vous bénéficierez de la fiscalité la plus faible de la planète», a déclaré Donald Trump jeudi lors d'une visioconférence au WEF. «Mais si vous voulez faire affaire ailleurs, vous serez confronté à des tarifs douaniers pouvant représenter des trillions», a-t-il ajouté.

Le républicain a réitéré ses menaces de taxes des derniers jours avant de détailler les décisions prises depuis son investiture lundi. Il s'est félicité des résultats déjà obtenus, dans un discours mettant les Etats-Unis en priorité, selon son slogan «L'Amérique d'abord».

Les opérations de transition de genre «vont devenir très rares»

Le président américain Donald Trump a assuré également que les opérations de transition de genre «vont devenir très rares» aux Etats-Unis après avoir souligné dans un décret que les Etats-Unis ne reconnaissaient que des genres, masculin et féminin.

«J'ai rendu officiel, c'est une politique officielle des Etats-Unis, le fait qu'il n'existe que deux genre, homme et femme, et aucun homme ne pourra participer à des compétitions de sport féminin et les opérations de transition de genre, qui étaient devenues très à la mode, vont devenir très rare», a assuré M. Trump devant un parterre de grands patrons.

«J'exige que les taux d'intérêt baissent»

Donald Trump a demandé à ce que les «taux d'intérêt baissent immédiatement», alors que la Fed doit se réunir mardi et devrait laisser ses taux inchangés.

«Avec les prix du pétrole qui vont baisser, j'exige que les taux d'intérêt baissent immédiatement et, de la même manière, ils devraient baisser partout dans le monde. Les taux d'intérêt devraient nous suivre partout», a insisté M. Trump.