Donald Trump recevra jeudi l'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, a indiqué lundi à l'AFP un haut responsable américain.

Maria Corina Machado est la cheffe de l'opposition vénézuélienne (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le président américain a laissé entendre que l'opposante, écartée jusqu'ici par Washington pour prendre des responsabilités dans son pays, pourrait lui remettre sa distinction.

«J'ai entendu qu'elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur», a dit Donald Trump, qui estime mériter un prix Nobel de la paix plus que quiconque, la semaine dernière.

A Oslo, l'Institut Nobel a lui indiqué qu'il était impossible de transférer ou révoquer un prix Nobel.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a une nouvelle fois défendu lundi le choix fait par Washington de traiter avec l'équipe dirigeante en place après la capture, par les forces spéciales américaines, de son chef, le président Nicolas Maduro.

«Le président et son équipe de sécurité nationale ont fait une évaluation réaliste de ce qui se passait sur le terrain au Venezuela et leur décision s'est avérée être la bonne», a-t-elle dit dans une interview avec la chaîne Fox News.

«Nous avons constaté beaucoup de coopération jusqu'ici» de la part des dirigeants vénézuéliens, emmenés par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a affirmé Karoline Leavitt.

Peu après la capture de Nicolas Maduro, aujourd'hui détenu aux Etats-Unis, Donald Trump avait estimé que Maria Corina Machado, qui a quitté clandestinement le Venezuela en décembre, n'était pas qualifiée pour diriger le pays.

Il entend dicter toute décision prise par Caracas, notamment en matière pétrolière, jusqu'à nouvel ordre.