  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Ce serait un grand honneur» Trump recevra jeudi l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado

ATS

12.1.2026 - 21:09

Donald Trump recevra jeudi l'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, a indiqué lundi à l'AFP un haut responsable américain.

Maria Corina Machado est la cheffe de l'opposition vénézuélienne (archives).
Maria Corina Machado est la cheffe de l'opposition vénézuélienne (archives).
sda

Keystone-SDA

12.01.2026, 21:09

Le président américain a laissé entendre que l'opposante, écartée jusqu'ici par Washington pour prendre des responsabilités dans son pays, pourrait lui remettre sa distinction.

«J'ai entendu qu'elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur», a dit Donald Trump, qui estime mériter un prix Nobel de la paix plus que quiconque, la semaine dernière.

A Oslo, l'Institut Nobel a lui indiqué qu'il était impossible de transférer ou révoquer un prix Nobel.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a une nouvelle fois défendu lundi le choix fait par Washington de traiter avec l'équipe dirigeante en place après la capture, par les forces spéciales américaines, de son chef, le président Nicolas Maduro.

«Le président et son équipe de sécurité nationale ont fait une évaluation réaliste de ce qui se passait sur le terrain au Venezuela et leur décision s'est avérée être la bonne», a-t-elle dit dans une interview avec la chaîne Fox News.

«Nous avons constaté beaucoup de coopération jusqu'ici» de la part des dirigeants vénézuéliens, emmenés par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a affirmé Karoline Leavitt.

Peu après la capture de Nicolas Maduro, aujourd'hui détenu aux Etats-Unis, Donald Trump avait estimé que Maria Corina Machado, qui a quitté clandestinement le Venezuela en décembre, n'était pas qualifiée pour diriger le pays.

Il entend dicter toute décision prise par Caracas, notamment en matière pétrolière, jusqu'à nouvel ordre.

Les plus lus

Trump craint que la Cour suprême rejette les droits de douane
La taxe auto augmente plus que prévu, suite à un amendement
«Des rues couvertes de sang» - Trump interviendra-t-il ?
Rupture brutale entre Xabi Alonso et le Real : Arbeloa lui succède !
Les partis de gauche demandent une mise en retrait