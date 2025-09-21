Donald Trump a mis la pression samedi sur le ministère de la Justice pour qu'il poursuive des adversaires politiques, dont deux sont accusés de fraude.

«Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, cela ruine notre réputation et notre crédibilité», fulmine le président (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le président américain multiplie les offensives directes depuis son retour à la Maison Blanche, déclenchant des inquiétudes sur un risque de remise en cause de la séparation des pouvoirs.

Dans une publication sur Truth Social vraisemblablement adressée à la ministre de la Justice Pam Bondi, le dirigeant critique les atermoiements dans d'éventuelles poursuites contre le sénateur californien Adam Schiff et la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, membres du Parti démocrate.

Ils sont accusés par le responsable de l'Agence de financement du logement Bill Pulte, un proche de Donald Trump, de falsification de documents concernant des demandes de prêts immobiliers.

«Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, cela ruine notre réputation et notre crédibilité», fulmine le président, disant avoir lu des dizaines de messages appelant à poursuivre M. Schiff et Mme James, mais aussi l'ancien directeur du FBI James Comey, accusé par M. Trump d'avoir menti au Congrès.

Vendredi, le procureur fédéral Erik Siebert, qui avait refusé d'engager des poursuites contre Letitia James en invoquant un manque de preuves, selon des médias américains, a démissionné, alors que son départ était réclamé par le républicain.

Letitia James est une farouche adversaire de Donald Trump. Elle l'avait fait condamner à payer une amende de près d'un demi-milliard de dollars avant son retour à la Maison Blanche.

Cette condamnation pour fraude a été annulée fin août par une cour d'appel de l'Etat de New York, qui avait jugé l'amende «excessive», Mme James annonçant de son côté son intention de contester la décision.

«Je l'ai viré (Siebert, NDLR), et il y a une GROSSE AFFAIRE, et de nombreux avocats et experts légaux disent la même chose», a affirmé M. Trump dans sa publication, faisant apparemment référence aux investigations ciblant Mme James.

Plus tard samedi, il a annoncé avoir nommé Lindsey Halligan, une conseillère de la Maison Blanche, en remplacement d'Erik Siebert, estimant que Pam Bondi avait «besoin d'un procureur dur» à ses côtés «pour faire bouger les choses».

- «Pour rien» -

Durant le premier mandat Trump, Adam Schiff, alors député, avait mené la mise en accusation du président lors de son premier procès en destitution.

Donald Trump avait ensuite été acquitté par le Sénat, puis à nouveau en 2021 au terme d'une deuxième procédure.

«Ils m'ont visé avec une procédure de destitution deux fois et inculpé (5 fois!) POUR RIEN. JUSTICE DOIT ETRE FAITE, MAINTENANT», a-t-il lancé sur Truth Social.

En janvier, le président américain a été condamné au pénal mais dispensé de peine dans l'affaire de paiements cachés à une star de films X.

Début septembre, une cour d'appel de New York a confirmé sa condamnation à verser 83,3 millions de dollars pour diffamation à l'autrice E. Jean Carroll. Celle-ci l'a accusé en 2019 de l'avoir violée dans les années 1990.

Les enquêtes autour d'une rétention présumée de documents classifiés alors qu'il n'était plus président, et de possibles tentatives d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020, ont elles été abandonnées quand il a été réélu.