Trump recule sur les droits de douane contre le Mexique

Donald Trump a de nouveau reculé jeudi sur les droits de douane, annonçant que l'immense majorité des produits mexicains ne sont plus concernés jusqu'au 2 avril par les taxes en vigueur de 25% depuis le début de la semaine contre le Canada et le Mexique.

Le président américain a expliqué qu'"après avoir discuté avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum», il a accepté de ne plus appliquer de droits de douane sur les produits mexicains respectant le cahier des charges de l'accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM). (AP Photo/Alex Brandon) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette décision intervient alors que les droits de douane ont provoqué des accès de fièvre sur les marchés, mais aussi auprès des entreprises et des consommateurs.

Dans un message posté sur son réseau Truth Social, le président américain a expliqué qu'"après avoir discuté avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum», il a accepté de ne plus appliquer de droits de douane sur les produits mexicains respectant le cahier des charges de l'accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM).

Cela représente de fait l'essentiel des produits mexicains entrant aux Etats-Unis.

«Cet accord court jusqu'au 2 avril», a-t-il ajouté, soit la date d'entrée en vigueur des droits de douane dits réciproques, qui prévoient de taxer les produits en provenance d'un pays au même niveau que les produits américains sont taxés à l'entrée de ce même pays.

Ces droits de douane réciproques remplaceraient ceux de 25% annoncés début février et appliqués depuis mardi, après une première pause d'un mois.

L'ACEUM prévoit en effet l'absence de taxation sur les produits échangés entre les trois pays, dès lors qu'ils répondent à un cahier des charges de l'accord.

L'immense majorité des produits échangés entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique respectent ce cahier des charges.

La même exemption devrait concerner le Canada, d'après le ministre du Commerce Howard Lutnick, qui a estimé mercredi sur la chaîne CNBC qu'il était «probable» que l'exemption concerne «tous les biens et services couverts» par l'ACEUM et provenant des deux pays.

Il s'agit du deuxième recul en moins de 24 heures de la part du président américain, qui a accordé une pause d'un mois aux pièces automobiles et voitures produites dans le cadre de l'ACEUM, sous la pression des constructeurs inquiets de l'impact sur leurs chaînes d'approvisionnement.

Ottawa maintient la pression

Les produits mexicains et canadiens étaient taxés depuis mardi de 25% de droits de douane, 10% sur les hydrocarbures canadiens, après un premier report d'un mois.

Le Premier ministre canadien a néanmoins réagi rapidement jeudi, estimant que «même avec des répits pour certains secteurs», l'objectif restait «la suppression de ces droits de douane, de tous les droits de douane», qu'il a de nouveau qualifiés d'"injustifiés».

«Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous n'allons pas faire marche arrière sur nos droits de douane jusqu'à ce que les droits de douane américains injustifiés sur les produits canadiens soient levés», a-t-il déclaré. «Nous restons dans une guerre commerciale déclenchée par les États-Unis.»

Ottawa a rapidement annoncé des représailles tarifaires sur certains produits américains et assuré que la liste s'allongerait avec le temps.

S'il s'est montré positif à l'égard de la présidente mexicaine, Donald Trump a gardé un ton plus acéré ces derniers jours à l'égard de M. Trudeau, l'accusant d'utiliser la question des droits de douane pour tenter de s'accrocher au pouvoir, alors même que le Premier ministre est démissionnaire et a annoncé qu'il ne se représentera pas.

Le Premier ministre s'est entretenu 50 minutes au téléphone mercredi avec le président américain, un appel que Justin Trudeau a qualifié jeudi de «haut en couleurs et constructif».

Plusieurs indicateurs de confiance ont piqué du nez depuis le début de l'année et les risques de stagflation, l'association d'une croissance faible et d'une inflation élevée, sont revenus dans la bouche d'un certain nombre d'analystes.

Le déficit commercial an mois de janvier a atteint son plus haut niveau depuis 1992, sous l'effet combiné d'importants achats d'or et d'anticipation des droits de douane voulus par Donald Trump.

Selon les données publiées jeudi par le département du Commerce, la balance commerciale américaine des biens et services s'est dégradée pour ressortir en déficit de 131,4 milliards de dollars, en hausse de 34% sur un mois et multipliée par deux sur un an.

L'impact potentiel des droits de douane sur le Canada et le Mexique commence à inquiéter le Fonds monétaire international (FMI), qui estime que «s'ils sont maintenus, les droits de douane sur le Canada et le Mexique pourraient avoir un impact significatif sur les économies de ces pays».