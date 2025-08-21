Trump se retire temporairement des négociations entre la Russie et l’Ukraine

Le président américain Donald Trump préfère, pour l’instant, se retirer des efforts de médiation directe dans la guerre en Ukraine. Il souhaite que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky entament d’abord des négociations bilatérales avant qu’une rencontre trilatérale ne soit envisagée.

Plusieurs sources à la Maison Blanche confirment que Trump privilégie pour l’instant une approche attentiste (archive). KEYSTONE

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Trump ne veut programmer une rencontre trilatérale qu'après une discussion directe entre Poutine et Zelensky.

Le gouvernement américain parle d'«attente», aucun progrès concret n'a été constaté jusqu'à présent.

Le litige porte sur d'éventuelles garanties de sécurité pour l'Ukraine, qui pourraient également inclure la Russie. Montre plus

Selon des responsables gouvernementaux, le président américain Donald Trump souhaite se retirer dans un premier temps des négociations directes entre la Russie et l’Ukraine. D’après The Guardian et le New York Times, il n’envisage d’organiser une rencontre tripartite avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky qu’après une première entrevue bilatérale entre les deux dirigeants. Plusieurs sources à la Maison Blanche confirment que Trump privilégie pour l’instant une approche attentiste.

Dans une interview accordée à l’animateur américain Mark Levin, Donald Trump a déclaré vouloir «d’abord voir ce qui ressortira de cette rencontre». Cette position marque un revirement : durant la campagne électorale, il affirmait encore pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures. Entre-temps, il admet que la situation est plus complexe que prévu.

Après une rencontre avec Volodymyr Zelensky et plusieurs chefs d’État et de gouvernement européens lundi à la Maison Blanche, Donald Trump a eu un échange téléphonique d’environ 40 minutes avec Vladimir Poutine. Selon le Kremlin, il a été convenu de poursuivre les discussions à un niveau plus formel de négociations.

Aucun progrès concret n’a encore été enregistré, et aucun lieu n’a été déterminé pour une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, s’est certes montré optimiste quant à la possibilité d’un sommet dans les deux semaines à venir, mais jusqu’à présent, Poutine a systématiquement refusé toute rencontre directe avec son homologue ukrainien.

Différentes divergences constatées

Les garanties de sécurité pour l’Ukraine occupent une place centrale dans les discussions. Si Donald Trump a évoqué un possible soutien américain sous forme de partage de renseignements ou d’appui aérien, il a exclu toute intervention de troupes américaines au sol. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, a évoqué une forme de «protection de type Article 5», inspirée du principe de défense collective de l’OTAN.

Trump n'organisera pas de sommet tripartite pour le moment. KEYSTONE

Des divergences commencent toutefois à émerger. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exigé que la Russie soit elle-même impliquée en tant que garant de la sécurité de l’Ukraine. De son côté, Kiev a proposé d’associer les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies — à savoir la Chine, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie — à un mécanisme de garanties de sécurité.

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a présenté un plan prévoyant l’acquisition d’armes américaines pour un montant de 90 milliards de dollars via l’Europe, ainsi que la vente de drones ukrainiens aux États-Unis. Il n’a toutefois pas précisé si cette initiative s’inscrit dans le cadre du contrat d’armement déjà annoncé en juillet.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.