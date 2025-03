Trump relance la menace de droits de douane visant le Canada

Après avoir exempté une partie des produits canadiens des droits de douane la veille, le président américain Donald Trump a déclaré vendredi être prêt à mettre en place «dès» ce jour des droits de douane «réciproques» sur les produits laitiers si Ottawa n'abaisse pas les siens sur cette catégorie.

M. Trump devait initialement imposer dès début février 25% de droits de douane sur l'ensemble des produits provenant du Canada et du Mexique, à l'exception des hydrocarbures canadiens qu'il voulait taxer à 10% (archive). sda

Keystone-SDA ATS

Une annonce qui intervient tout juste 24 heures après que la Maison-Blanche a décidé de reculer en limitant les droits de douane visant le Canada et le Mexique aux seuls produits qui ne sont pas importés en respectant les conditions de l'accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM).

Mais «le Canada nous escroque depuis des années avec des taxes de 250% sur les produits laitiers et le bois d'oeuvre, cela ne se reproduira plus. Nous allons leur imposer exactement le même tarif, à moins qu'ils ne l'abandonnent. C'est ce que la réciprocité signifie et nous pouvons le faire dès aujourd'hui ou attendre jusqu'à lundi ou mardi», a déclaré M. Trump devant la presse dans le bureau ovale.

«Nous allons facturer la même chose, ce n'est pas juste. (...) Ils traitent mal nos agriculteurs», a insisté le président américain.

Un peu plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat expliquait pourtant sur Fox Business qu'il avait «voulu aider le Canada et le Mexique» en revenant sur une bonne partie des droits de douane appliqués depuis mardi.

Réciprocité

«Dans une certaine mesure, nous sommes un très grand pays, ils commercent beaucoup avec nous, alors que dans notre cas, c'est moins significatif», s'est-il alors justifié.

Selon les données du département du Commerce, les Etats-Unis ont exporté en 2024 des biens et services pour une valeur de 440 milliards de dollars vers le Canada, et 393 milliards de dollars vers le Mexique.

«Mais le 2 avril, tout devient réciproque. Ce qu'ils nous font payer, nous le leur appliquons», a-t-il ajouté.

Les droits de douane dits «réciproques» visent à taxer les produits provenant d'un pays lorsqu'ils entrent aux Etats-Unis au même niveau que le sont les produits américains arrivant dans ce pays.

Les produits américains exportés vers le Canada et le Mexique, et respectant les dispositions de l'ACEUM, entrent cependant dans les deux pays sans être taxés.

«Haut niveau d'incertitudes»

M. Trump devait initialement imposer dès début février 25% de droits de douane sur l'ensemble des produits provenant du Canada et du Mexique, à l'exception des hydrocarbures canadiens qu'il voulait taxer à 10%. Il accusait les deux pays de ne pas suffisamment lutter contre le trafic de fentanyl, un puissant opioïde qui provoque une grave crise sanitaire aux Etats-Unis.

Il avait finalement retardé l'application de ces 25% d'un mois, le temps de négociations avec Ottawa et Mexico qui n'ont pas satisfait Washington. Les droits de douane sont devenus effectifs mardi, avant qu'une large part ne soit de nouveau reportée jeudi jusqu'au 2 avril.

Les atermoiements du président américain ont renforcé l'incertitude sur les marchés boursiers, Wall Street effaçant dans la semaine la plupart de ses gains depuis l'élection présidentielle, le 5 novembre, alors que la confiance des consommateurs et des entreprises pique du nez.

«Je rejette l'idée qu'il y ait de l'incertitude», a considéré sur la chaîne CNBC le conseiller du président au Commerce, Peter Navarro. «Les incertitudes sont créées par le fait que les gens ne prennent pas le président Trump au mot», a-t-il jugé.

Ce qui n'a pas empêché le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, d'estimer vendredi, lors d'un discours à New York, que l'économie américaine était confrontée à «un haut niveau d'incertitudes», du fait des «réformes significatives» mises en place par le gouvernement, citant notamment les relations commerciales.

M. Trump a également imposé, au total, 20 points de pourcentage de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, qui sont eux devenus effectifs en deux temps, la première phase début février.

Pékin a répliqué en annonçant une série de taxes en représailles, qui visent particulièrement les produits agricoles issus des régions américaines ayant surtout voté pour le milliardaire américain, selon des analystes.

Les Etats-Unis ont également annoncé la mise en place à compter du 12 mars de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, que le président américain ne compte, pour l'heure, pas remettre en question.