Tensions commerciales Trump rencontrera Xi jeudi prochain en Corée du Sud

ATS

23.10.2025 - 19:50

Donald Trump rencontrera son homologue chinois Xi Jinping jeudi 30 octobre en Corée du Sud, en marge d'un sommet des pays de l'Apec. L'annonce a été faite jeudi par la Maison Blanche.

Jeudi, la Maison Blanche a annoncé que le président américain allait rencontrer son homologue chinois jeudi prochain en Corée du Sud (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 19:50

23.10.2025, 19:57

Le président américain avait laissé planer un doute sur la tenue de cette rencontre sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

