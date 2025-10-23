Donald Trump rencontrera son homologue chinois Xi Jinping jeudi 30 octobre en Corée du Sud, en marge d'un sommet des pays de l'Apec. L'annonce a été faite jeudi par la Maison Blanche.

Le président américain avait laissé planer un doute sur la tenue de cette rencontre sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.