«La paix par la force» Trump renomme le ministère de la défense en ministère de la guerre

ATS

5.9.2025 - 02:42

Le président américain Donald Trump veut que le ministère américain de la défense s'appelle également ministère de la guerre, a annoncé la Maison-Blanche. Il doit signer vendredi «un décret visant à rétablir le nom historique» du département.

Donald Trump a chargé Pete Hegseth, à droite sur le cliché, de prendre toutes les mesures nécessaires pour renommer de manière définitive le ministère américain de la défense en ministère de la guerre (archives).
Donald Trump a chargé Pete Hegseth, à droite sur le cliché, de prendre toutes les mesures nécessaires pour renommer de manière définitive le ministère américain de la défense en ministère de la guerre (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 02:42

05.09.2025, 06:49

S'il s'agit pour l'instant d'une appellation supplémentaire, le décret enjoint au ministre de la défense Pete Hegseth de prendre toutes les mesures, notamment auprès du pouvoir législatif, pour «renommer de manière définitive le ministère américain de la défense en ministère de la guerre», a précisé la Maison-Blanche dans u communiqué.

A la fin août, le 47e président des Etats-Unis d'Amérique avait fait part de ce projet qui restaurerait une appellation qui a existé de 1789 à 1949. «Défense, c'est trop défensif et nous voulons aussi être offensifs», avait-il déclaré, en laissant entendre qu'il n'aurait pas besoin d'un vote du congrès pour procéder au changement.

Faire régner «la paix par la force»

«Le président estime que ce département devrait porter un nom qui reflète sa puissance sans égale et sa capacité à protéger les intérêts nationaux», a justifié la Maison-Blanche, soulignant que les Etats-Unis possèdent la plus grande armée au monde.

Selon elle, il s'agit de faire régner «la paix par la force» et de veiller à ce que «le monde respecte à nouveau les Etats-Unis», reprenant le discours habituel de Donald Trump sur les relations internationales.

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, ce dernier a mobilisé plusieurs fois l'armée, notamment lors d'un défilé militaire le jour de son anniversaire et en déployant la garde nationale dans des villes dirigées par ses opposants.

Les opposants démocrates dénoncent régulièrement ce recours à l'armée, qu'ils associent à ce qu'ils estiment être une dérive autoritaire du pouvoir sous le président Trump.

