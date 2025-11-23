  1. Clients Privés
Négociations à Genève Trump reproche à l’Ukraine son «manque de gratitude» envers les États-Unis

Basile Mermoud

23.11.2025

Donald Trump a accusé dimanche les dirigeants ukrainiens de ne faire preuve «d'aucune gratitude» envers les Etats-Unis, alors qu'il tente d'imposer un accord pour mettre fin au conflit, contesté par Kiev.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio doit rencontrer dimanche à Genève une délégation ukrainienne dans l'espoir de faire avancer le plan de Donald Trump sur l'Ukraine (archives).
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio doit rencontrer dimanche à Genève une délégation ukrainienne dans l'espoir de faire avancer le plan de Donald Trump sur l'Ukraine (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.11.2025, 16:24

23.11.2025, 16:37

Dans un message sur Truth Social, le président américain s'en prend également aux Européens, «qui continuent d'acheter du pétrole à la Russie», ainsi qu'à son prédécesseur Joe Biden, qu'il accuse d'inaction au début du conflit.

«J'ai hérité d'une guerre qui n'aurait jamais dû arriver, perdante pour tout le monde», écrit le président en lettres majuscules sur son réseau social. «Les responsables ukrainiens n'ont exprimé aucune gratitude pour nos efforts, et l’Europe continue d’acheter du pétrole à la Russie», poursuit-il.

Ukraine. Zelensky: «les perspectives ukrainiennes» pourraient être incluses

UkraineZelensky: «les perspectives ukrainiennes» pourraient être incluses

«Les États-Unis continuent de vendre des quantités massives d'armes à l’OTAN pour distribution à l’Ukraine (Joe la Crapule a tout donné, gratuit, gratuit, gratuit, y compris de "grosses» sommes d’argent!)", ajoute le président.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio doit rencontrer dimanche à Genève une délégation ukrainienne dans l'espoir de faire avancer le plan de Donald Trump sur l'Ukraine.

L'administration américaine présente désormais comme «un cadre pour des négociations» ce plan de Trump en 28 points, qui vise à mettre fin au conflit provoqué par près de quatre ans d'invasion russe, mais qui est vu avec inquiétude à Kiev et Bruxelles.

